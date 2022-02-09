  • BIST 2.042,85
  • Altın 792.28614
  • Dolar 13.5766
  • Euro 15.5352
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Sağlık Bakanı Pilli'den Aşı Çağrısı

» »
Bakan Pilli: Omicron varyantına karşı ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin aşılarını yaptırmaları büyük önem taşımaktadır
Sağlık Bakanı Pilli'den Aşı Çağrısı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tüm dünyada Omicron varyantının etkileriyle artışta olan vakaların hızla yayılmasına rağmen aşılı kişilerde hastalığın ağır seyretmediğini belirterek, halka aşı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. 

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi;

“ Son günlerde tüm dünyada Omicron varyantının da etkileriyle artışta olan vakaların hızla yayılmasına rağmen aşılı kişilerde hastalık ağır seyretmemektedir.

Covid-19 aşısı olan ve aşı programını aksatmayan kişilerde ağır bulgular olmamakta ancak hiç aşı olmamış veya aşı programını aksatan özellikle ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hastalık ağır seyretmekte hastanede ve yoğun bakımda tedavi görmelerine neden olmaktadır.

Özellikle ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bakanlığımıza bağlı sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını yaptırmaları büyük önem taşımaktadır.

İleri yaşta ve kronik hastalığı bulunan Sağlık Merkezlerimize gelemeyecek durumda olan kişilerin bakanlığa ve merkezlerimize başvuruda bulunmaları halinde Covid-19 aşıları sağlık ekiplerince kişilerin bulundukları yere gidilerek yapılmaktadır.

Sağlık Merkezlerimize gidemeyecek kişilerin bakanlığa veya merkezlere ulaşması halinde mutlak surette aşıları yapılmaktadır.

Hedefimiz Mart ayının başına kadar vaka sayılarını düşürmektir. Bu nedenle halkımıza seslenmek istiyorum. Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Covid-19 ile mücadelede aşıyla birlikte ileri yaşta ve kronik hastalığı bulunan kişilerin mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları, özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak omicron varyantının yayılımı açısından en önemli etkendir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diş Sıkmanın Yol Açtığı Sorunlar08 Şubat 2022 Salı 23:37
  • Felçlileri Ayağa Kaldıracak Tedavi!08 Şubat 2022 Salı 23:07
  • EMA, Pfizer-Biontech Aşısının Takviye Dozunu 12-15 Yaş Grubu İçin Değerlendiriyor08 Şubat 2022 Salı 22:37
  • Pfizer, Kovid-19 Aşısı Ve Hapından Bu Yıl 54 Milyar Dolarlık Gelir Bekliyor08 Şubat 2022 Salı 20:22
  • Çinliler dört dakikada sonuç veren test geliştirdi08 Şubat 2022 Salı 17:39
  • 4 Dakikada Doğru Sonuç Veren Covıd-19 Testi Geliştirildi08 Şubat 2022 Salı 16:37
  • Oxford Duyurdu: Yeni HIV Varyantı AIDS Vakalarını İki Katına Çıkarabilir08 Şubat 2022 Salı 16:16
  • Tabipler Birliği’nden “Doktor Kontrolsüz İlaç Kullanmayın” Uyarısı08 Şubat 2022 Salı 15:37
  • Prof. Dr. Kartal: Evde Kozmetik Uygulama Yapmak Ekmek Yapmaya Benzemez07 Şubat 2022 Pazartesi 23:44
  • Bel Ağrısına İyi Gelen Bitkiler Neler?07 Şubat 2022 Pazartesi 22:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti