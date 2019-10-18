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Sağlık Bakanı Pilli’den pazar günkü maratona destek

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Lefkoşa Türk Belediyesi El Ele Kreşi” için 20 Ekim’de koşulacak “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonuna destek belirtti.
Sağlık Bakanı Pilli’den pazar günkü maratona destek

Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bakan Pilli’yi Pazar Günü 9’uncusu koşulacak  “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na davet etti. 


Maraton hakkında Ali Pilli’ye bilgi veren Harmancı, maratonun her yıl toplumsal bir ihtiyacın karşılanması için düzenlendiğini, bu yıl da “LTB El Ele Kreşi” için koşulacağını belirtti.
Harmancı, maratona yüksek bir katılım beklediklerini de kaydetti.  


Bu anlamlı organizasyonda emeği olan herkesi tebrik ettiğini belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığıolarak maratona destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

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