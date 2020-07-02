  • BIST 116.908
  • Altın 391,579
  • Dolar 6,8488
  • Euro 7,6981
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Sağlık Bakanı Pilli'nin vakalar ile ilgili açıklama yapması bekleniyor

» »
Karantinaya alınan kişilerle ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin önümüzdeki saatler içinde açıklama yapacağı söyleniyor
Sağlık Bakanı Pilli'nin vakalar ile ilgili açıklama yapması bekleniyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ‘Karantina Merkezi’ne ambulansla 2 kişi getirildi.

Söz konusu kişilerden birinin Güneş Residence isimli karantina otelinden, diğerinin ise Bahçeli Köyü’nden ‘Karantina Merkezi’ne getirildiği öğrenildi.

Her iki kişinin de tedbir amaçlı hastaneye getirildiği ifade edilirken, ileri tetkik amaçlı testler yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu kişilerle temas eden kişilerin de Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki ‘Karantina Merkezi’ne getirileceği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de 2 pozitif vaka!02 Temmuz 2020 Perşembe 18:17
  • Sosyal Adalet Hareketi: ”Tüm tedbirler alınır, hazırlıklar yapılır ve öyle ülkeyi dışa açarsınız”02 Temmuz 2020 Perşembe 18:16
  • Sağlık Bakanı Pilli'nin vakalar ile ilgili açıklama yapması bekleniyor02 Temmuz 2020 Perşembe 18:13
  • Kızılyürek’in anıları: Kuzey Kıbrıs’ta ‘hain’, Güney Kıbrıs’ta ‘ajan’ muamelesi görmek02 Temmuz 2020 Perşembe 17:54
  • 2 kişi Nalbantoğlu Hastanesi'nde karantinaya alındı!02 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
  • Özersay: Kapalı Maraş’ın Açılması Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindi02 Temmuz 2020 Perşembe 17:26
  • İzle-Tartış’ta “Bad Educatıon” İzlenecek02 Temmuz 2020 Perşembe 17:23
  • Bağımsızlık İttifakı, Anastasiadis ve Hristodulidis’in açıklamaları ile AB’nin tavrını protesto etti02 Temmuz 2020 Perşembe 17:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne çarşısını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi02 Temmuz 2020 Perşembe 17:09
  • Özersay: Kapalı Maraş’ın açılması çalışmalarında son aşamaya gelindi02 Temmuz 2020 Perşembe 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti