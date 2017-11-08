Sağlık Bakanı Sucuoğlu 1.5 yıllık icraatlarını değerlendirdi

Sucuoğlu, KKTC’ye yakışan yeni hastane ve binaların sağlık sektöründe sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “KKTC’de yaşayan Kıbrıs Türk halkının kaliteli, sağlık hizmetini, kaliteli hastanelerde, modern hastanelerde alma hakkı vardır” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’ye yakışan yeni hastane ve binaların sağlık sektöründe sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “KKTC’de yaşayan Kıbrıs Türk halkının kaliteli, sağlık hizmetini, kaliteli hastanelerde, modern hastanelerde alma hakkı vardır” dedi.

Görevde bulundukları 16 ayda bir çok projeye imza attıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Sucuoğlu, hazırlanan tüm projelere 2018 yılında başlanacağını, 2018 yılının sağlık alanında gerçekleşecek bir reform yılı olacağını söyledi.

Sucuoğlu, KKTC’ye yakışır yeni hastane, yeni binalar ve sağlık sisteminin oluşturulabilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanlığı’nın icraatlarını kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nda yer alan toplantıda bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

“İLK MÜDAHALE ETTİĞİMİZ KONU ALTYAPI”

Bakan Sucuoğlu, göreve geldiklerinde altyapı, doktorların özlük hakları, sağlıktaki yasalar konularında kendilerine büyük hedefler koyduklarını belirterek, göreve geldiklerinde ilk müdahale ettikleri konunun altyapı sorunları olduğunu dile getirdi.

İlk müdahale edilen altyapı eksikliğinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su tesisatı olduğunu, sıcak-soğuk su tesisatlarının yenilenerek çalışır duruma getirildiğini vurgulayan Bakan Sucuoğlu, süreç içinde yapılan diğer altyapı çalışmalarına da değindi.

Sucuoğlu, “Yapılan çalışmalar, yeterli mi veya tamamen bitirdik mi, hayır. Daha eksikler var, inşallah önümüzdeki süreçte de bunlar tamamlanacak” dedi.

DOKTORLARIN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI…

Öte yandan doktorların özlük hakları konusunda da değinen Sağlık Bakanı Sucuoğlu, işe yeni başlayan doktorların 3 bin 800-4 bin TL maaş aldıklarını, dolayısıyla bu doktorları Kıbrıs’ta tutma sıkıntısı çektiklerini anımsattı.

Maaş ve özlük hakları nedeniyle açılan münhallere başvuru yapılmadığını söyleyen Sucuoğlu, bu süreç içinde Maliye ile bir yılı aşkın bir süre görüşüp tartışarak, işe 2011 yılından sonra ve yeni başlayacak doktorlar için gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlattı.

Hedefledikleri ortalama maaşlarının 6 bin 200 TL olması ve nöbetleriyle birlikte 10-11 bin TL arasına çıkması olduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, Maliye’nin de verdiği katkı sonucunda bu hedefe ulaşıldığını ve Kıbrıs’ta çalışmak isteyen doktor sayısında ciddi bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

“2017 yılında yeni atadığımız doktor sayımız 25, şu anda Bakanlar Kurulu’ndan geçen ve geçecek olan doktor sayısı ise 12. Yani 37 tane doktor son 10-11 ay içinde görev yapmaya başladı ve başlayacak” diyen Bakan Faiz Sucuoğlu, maaşların belli bir seviyeye gelmesiyle özellikle Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı doktorların adayı tercih edeceğini düşündüklerini söyledi.

YASA VE TÜZÜKLER KONUSU…”DÖNER SERMAYE YASASI CUMHURBAŞKANI’NDAN İMZA BEKLİYOR”

Yasa ve tüzükler konusundaki son durum hakkında da bilgiler veren Bakan Sucuoğlu, çok uzun yıllardır gündemde olan Döner Sermaye Yasası’nın Meclis’ten oy birliğiyle geçerek, Cumhurbaşkanına sunulduğunu, ancak Cumhurbaşkanı’nın yasanın 11. maddesinin 2. fıkrasının eşitliğe aykırı olup olmadığı sorusu nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nden karar beklendiğini söyledi.

“DÖNER SERMAYE YASASI SAĞLIKTAKİ REFORMUN OLMAZSA OLMAZI”

Anayasa Mahkemesi’nden karşı görüş gelmesi halinde, yasadaki ilgili maddenin tekrardan çalışılacağını belirten Bakan Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nın sağlıktaki reformun olmazsa olmazı, TC ve dünyada, tüm gelişmiş ülkelerde uygulanan bir sistem olduğunu vurguladı.

Diğer yasalara da değinen Bakan Sucuoğlu, Hasta Hakları Yasası’nın hazır olduğunu, Meclis alt komitesinde beklediğini, Özel Hastaneler Yasası’nın da hazır olduğunu ve mecliste alt komitede beklediğini, Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın bir kısmının ise Perşembe günü alt komitede görüşüleceğini, ardından ise Cuma günü Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmek suretiyle Meclis’e sunulacağını anlattı.

“SAĞLIK PARTİLER ÜSTÜDÜR…”

Bunların yanında diğer daha küçük yasaların da meclise sunulduğunu, bir kısmının geçtiğini, bir kısmının ise alt komitelerde bulunduğunu anlatan Bakan Sucuoğlu, “Sağlık partiler üstüdür. Tüm partilerin, tüm arkadaşlarımızın hassasiyetleriyle oy birliğiyle geçen yasalardır. Destek aldığımız yasalardır. Eminim ki şu an alt komitede bulunan yasalar da aynı destekle Meclis Genel Kurulu’na sunulacaktır” dedi.

“SAĞLIKTA ATILAN EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ TREN YOLU POLİKLİNİĞİNİN HİZMETE GİRMESİ”

Sağlıkta atılan en önemli adımlardan birinin de Tren Yolu Polikliniği’nin hizmete girmesi olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Tren Yolu Polikliniği’nde sabah 8’den gece 11’e kadar 6 ayrı branşta doktorların hastalara hizmet verildiğini ve burasının özellikle Surlariçi ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlara, köyden gelen vatandaşlara çok büyük bir kolaylık sağladığını anlattı.

Tren Yolu Polikliniği’nin ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü ciddi anlamda azalttığını da ifade eden Bakan Faiz Sucuoğlu, Onkoloji Hastanesi’nin hizmete girdiğini, onkolog probleminin çözüldüğünü, onkoloğun sabah 7.30-13.30 saatlerinde hizmet verdiğini, on-call şeklinde 30 gün görev yaptığını kaydetti.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nin hayata geçirildiğini, 1 Ekim itibarıyla İskele İlçesi’ndeki Sağlık Merkezi’nde 7/24 hizmet verilmeye başladığını, İskele’de eczane nöbeti sorunun çözüldüğünü ifade eden Bakan Sucuoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 1 Ekim tarihinde yavaş yavaş randevu sistemine geçildiğini belirtti.

Bazı doktorlardan aşırı talep nedeniyle randevu almakta zorluklar yaşandığı konusunda eleştiriler aldıklarını ifade eden Bakan Sucuoğlu, her doktorun günlük hasta bakma kapasitesi olduğunu, bunun taleple alakalı olduğunu, bunun bütün dünyada bu şekilde olduğunu söyledi.

YENİ HASTANELER…

Yeni hastaneler konusuna da değinen Bakan Sucuoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin temelinin 1970 yılında atılarak 1978 yılında da hizmete girdiğini, ancak günümüz koşullarında buranın miadını doldurduğunu vurguladı.

Bu konuda çalışmaların tamamlandığını, bunun için ciddi bütçelerin gerektiğini anlatan Bakan Sucuoğlu, 1930’da İngiliz döneminde yapılan Cengiz Topel Hastanesi ve Karpaz Bölgesi’nde yeni bir hastanenin yapılması, şu anda karkası tamamlanmak üzere olan Güzelyurt Hastanesi konusunda bilgiler verdi.

HASTANELERİN YAPIMINA 2018’DE BAŞLANACAK

Sucuoğlu, “Bu konularda Türkiye ile yapmış olduğum ziyaretler var. Türkiye’den geçen haftalarda gelen 7 kişilik teknik heyetler bu bölgeleri gezdi. Bize gelen bilgi 2018 yılında, Kıbrıs projeleri kapsamında 4 hastanenin mali portresinin TC-Kıbrıs projeleri bütçesine konacağı ve bu hastanelerin 2018’de yapımına başlanacağı yönünde” dedi.

Güzelyurt Hastanesi’nin karkasının Aralık ayı sonunda kendilerine teslim edileceğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, TC’den verilen bilginin Güzelyurt, Cengiz Topel ve Karpaz Bölgesine yapılacak hastanenin ortalama bir buçuk yılda biteceği, diğer büyük hastanenin ise ortalama 2 yılda teslim edileceğini yönünde olduğunu aktardı.

BRTK’NIN ARKASINDA SAĞLIK KOMPLEKSİ…

Yanan Devlet Laboratuvarı’nın ise, hastanenin yapılacağı BRTK arkasındaki 270 dönümlük arazide karkas halinde bulunan binaya taşınacağını belirten Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu binanın süratli bir şekilde modifiye edileceğini ve önümüzdeki sene içinde Devlet Laboratuvarı’nın buraya taşınacağını kaydetti.

Lefkoşa Hastanesi’nin yapılacağı alan olan bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Recep Akdağ’ın yerinde gördüğünü ve bölgenin Sağlık Bakanlığı Binası da dahil, tüm sağlık birimlerinin olacağı bir kompleks olarak düşünüldüğünü ifade eden Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “2018 hem inşaat, altyapı anlamında, hem de erken seçim nedeniyle komitede bekleyen yasaların yasallaşması adına gerçek bir reform yılı olacaktır” dedi.

Yeni Cengiz Topel, Karpaz, Güzelyurt Hastaneleri’nin projelerinin bitmiş durumda olduğunu ve gelen heyetlere verildiğini anlatan Bakan Faiz Sucuoğlu, “Büyük hastane de dahil sağlık konusunda yapılacak 3-4 kompleksin maliyeti 2 milyarın üzerine çıkacak. Bu büyük ve bütçemizi aşan bir rakam. Maddi sorunu Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çözeceğiz. Kıbrıs işlerinden de sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ en az bizim kadar heyecanlı. Bu bize motivasyon ve iyimserlik katıyor” dedi.

“BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NİN MİADINI DOLDURDUĞUNU GÖSTEREN RAPOR TC’DE MUATAPLARA SUNULMADI”

Göreve geldiklerinde, muhataplarında yeni hastane yapma ile ilgili bir düşünce bulunmadığını da dile getiren Sucuoğlu şöyle devam etti:

“2015 yılı 16 Haziran günü Türkiye’den 4 kişilik bir heyet geldi ve bu heyet hala Sağlık Bakanlığı’nda görevlidir. Bu heyet Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin miadını doldurduğunu gösteren 16 sayfalık bir bilgi notu ile Burhan Nalbantoğlu yerine yeni hastanenin yapılmasının zaruri olacağı yönünde bizden önceki arkadaşlara bir rapor sundu. Maalesef bu rapor biz göreve geldikten sonra gündeme geldi. Bu rapor bir yıldan fazla bir zaman göz ardı edildi veya gündem yaratılmadı. Türkiye’ye gidildiğinde muhataplara rapor sunulmadı. Bir buçuk yıllık bir süreyi kaybetmiş olduk. Eğer o dönem başlasaydı bu hamleler, belki de şu anda binanın 4’te 3’ü bitmiş olacaktı.

Zaman çok önemli. KKTC’ye yakışan, altyapı anlamında yeni hastanelerin, yeni binaların özellikle sağlık sektöründe sağlanması kaçınılmazdır. KKTC’de yaşayan Kıbrıs Türk halkının buna da hakkı vardır. Kaliteli, sağlık hizmetini, kaliteli hastanelerde, modern hastanelerde alma hakkı vardır.”

Sağlık Bakanı Sucuoğlu Basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

SORULAR…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) eylemi konusunun sorulması üzerine, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tıp-İş ile eylem öncesi bir görüşmeleri olduğunu anımsattı.

Tıp-İş’in gündeme getirdiği ilaç eksikliği konusuna değinen Bakan Sucuoğlu, konu hakkında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi’nin gerekli açıklamayı yaptığını, hastanenin ilaç eksikliği bulunmadığını vurguladı.

Tıp-İş’in gündeme getirdiği istihdam konusuna kendisinin konuşması içinde değindiğini belirten Sağlık Bakanı Sucuoğlu, genel anlamda doktor sayısı ve istihdamında artıda olduklarını, ancak belli branşlarda hala ihtiyaç olduğunu, doktorların kendilerine başvuruda bulunmasıyla bu eksikliklerin giderilebileceğini belirtti.

Esas olarak işin özü ve Tıp-İş’in de rahatsızlık duyduğu konun 2008-2011 arası 41 doktorun özlük haklarında, 2011’den sonra uygulanan katkıyı alamamaları olduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını, dolayısıyla bunun da Maliye Bakanlığı ile çözülmesi gereken bir sorun olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı ile sorunun aşılması halinde cuma günü Bakanlar Kurulu’nda geçirilerek, Meclise sunulabileceğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, diğer konuların da büyük oranda çözümlendiğini belirtti.

İKİNCİ İŞ YASAĞI…”DÖNER SERMAYE YASASI’NIN GEÇMEMESİ NEDENİYLE SÜREÇ TIKANDI”

İkinci iş yasağı konusunda sorulan soruya karşılık ise Bakan Sucuoğlu, ikinci iş yasağı konusunda yaşanan süreci anlatarak, Döner Sermaye Yasası’nın geçmemesi nedeniyle sürecin tıkandığını kaydetti.

Döner Sermaye Yasası yürürlüğe girene kadar, sağlıkta geçici bir tüzük uygulandığını ifade eden Bakan Sucuoğlu, bu tüzüğe göre, doktorların Sağlık Bakanlığı’nın onayı ve Sağlık Bakanlığı’nın izinlendirdiği sağlık merkezlerinde, hastanelerde klinikler kapalı olmak ön koşuluyla saat 15.30’dan sonra özel hasta bakma hakkını kullanabildiğini anlattı.

Sucuoğlu, ikinci iş konusunun yasalmış gibi 1963 yılından bu yana devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmalarla ilgili soruyu da yanıtlayan Sucuoğlu, “Bu son 1,5 yılda açtığımız ve takip ettiğimiz soruşturma sayısında rekor yaşıyoruz. Her yönüyle. Sadece özeldeki ölüm vakaları değil, aynı zamandaki hastanelerdeki şikayetler, bazı ölüm vakalarıyla ilgili bize gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, soruşturmaları yapıyor Savcılığa gönderiyoruz” dedi.

Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kan nakli konusundaki dosyanın savcılığa gönderildiğini belirerek, bazı sağlık çalışanlarıyla ilgili gelen yazılı şikayetlerin gerekli adreslere yollandığını söyledi.

Özel hastanelerde meydana gelen 2 ölümle ilgili dosyaların geldiğini, polis ile savcılığa yollandığını kaydeden Sağlık Bakanı, bir dosyada eksik bir bilgi tespit edildiğini ve İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na başvurulduğunu aktardı.

Sucuoğlu, hemşireler konusundaki soru için ise şunları kaydetti:

“Bu konuda 168 kişilik yetki aldık. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açtığı sınavda 38 kişi başarılı oldu. 130 kadro boş kaldı. Eğer 168 kişi sınavda başarılı olsa hastanelerde büyük rahatlama olacaktı”