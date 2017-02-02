Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Aktunçlar'ın vefatı ile ilgili konuştu

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, düzenlediği basın toplantısı sırasında Anıl Aktunçlar’ın vefatı ile ilgili de konuştu.

Detay Kıbrıs

Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili konuşan Sucuoğlu, adli tıp uzmanının dün adaya geldiğini ve süreç içerisinde kendisiyle iki kez görüştüğünü belirterek, yapılan çalışmaların bitmek üzere olduğunu kaydetti.

SIKINTI YAZIŞMALARDA

Konuyla ilgili adli tıp uzmanının tek sıkıntının yazışmalarla ilgili olduğunu belirten Sağlık Bakanı Sucuoğlu, adli tıp uzmanının dün Türkiye’de bir görüşmesi olduğunu kaydetti.

“İcap ederse kendisini veya bir başkasını görevlendirerek Türkiye’ye yolacağız ve işlemleri hızlandıracağız” diyen Sucuoğlu, işlemlerin şuan çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, olayın takipçisi olduklarını ve olayın tüm şeffaflığıyla paylaşılacağını vurguladı.

Halkın konuyla ilgili güvensizliğinin olduğunun farkında olduğunu, daha önceki tecrübelerden kaynaklandığına inandığını belirten Sucuoğlu, Aktunçlar’ın ceseti üzerinde adada yapılan otopsi sırasında doktorun 3 saatlik araştırma yaptığını ve yine otopsi sırasında yapılan tüm işlemlerin an ve an kaydedildiği ve fotoğraflandırıldığını belirtirken, eğer yargıya taşınacak bir durum olursa, raporun sunulacağını kaydetti.