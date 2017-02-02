 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.633
  • Altın 145,881
  • Dolar 3,7364
  • Euro 4,0315
  • Lefkoşa 2 °C
  • Mağusa 2 °C
  • Girne 3 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -14 °C
SON DAKİKADava sonuçlandı, doktorlar artık ikinci iş yapamayacak!

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Aktunçlar'ın vefatı ile ilgili konuştu

» »
Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Aktunçlar'ın vefatı ile ilgili konuştu
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, düzenlediği basın toplantısı sırasında Anıl Aktunçlar’ın vefatı ile ilgili de konuştu.

Detay Kıbrıs

Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili konuşan Sucuoğlu, adli tıp uzmanının dün adaya geldiğini ve süreç içerisinde kendisiyle iki kez görüştüğünü belirterek, yapılan çalışmaların bitmek üzere olduğunu kaydetti.

SIKINTI YAZIŞMALARDA

Konuyla ilgili adli tıp uzmanının tek sıkıntının yazışmalarla ilgili olduğunu belirten Sağlık Bakanı Sucuoğlu, adli tıp uzmanının dün Türkiye’de bir görüşmesi olduğunu kaydetti.

“İcap ederse kendisini veya bir başkasını görevlendirerek Türkiye’ye yolacağız ve işlemleri hızlandıracağız” diyen Sucuoğlu, işlemlerin şuan çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, olayın takipçisi olduklarını ve olayın tüm şeffaflığıyla paylaşılacağını vurguladı.

Halkın konuyla ilgili güvensizliğinin olduğunun farkında olduğunu, daha önceki tecrübelerden kaynaklandığına inandığını belirten Sucuoğlu, Aktunçlar’ın ceseti üzerinde adada yapılan otopsi sırasında doktorun 3 saatlik araştırma yaptığını ve yine otopsi sırasında yapılan tüm işlemlerin an ve an kaydedildiği ve fotoğraflandırıldığını belirtirken, eğer yargıya taşınacak bir durum olursa, raporun sunulacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 15:00
  • Çok acil kan aranıyor!01 Şubat 2017 Çarşamba 14:46
  • "Ölüm tehditlerini şiddetle kınıyorum"01 Şubat 2017 Çarşamba 14:36
  • Araca resmen suikast düzenledi!01 Şubat 2017 Çarşamba 14:29
  • Kuraklık tazminatlarının üçüncü ödemesi yapıldı01 Şubat 2017 Çarşamba 14:00
  • KITOB otellerin ocak ayı doluluk oranlarını açıkladı01 Şubat 2017 Çarşamba 13:57
  • Ercan Havalimanı’nın devriyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı01 Şubat 2017 Çarşamba 13:52
  • Son tarih 13 Şubat!01 Şubat 2017 Çarşamba 13:49
  • Teknik çalımalar bugün tamamlanıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 13:45
  • "Sağlık çalışanlarının kötü şartlar altında çalışma yaptıkları da acı bir gerçektir"01 Şubat 2017 Çarşamba 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti