Sağlık Bakanı Sucuoğlu'na mesaj var

06.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da sakin Nazan hanım Kanal T’de yayınlanan Gün Sonu programına katılarak, hastanedeki eksikliklerin yanısıra Ambulanslarda bir hemşire bulunmamasının yanısıra oksijenin bile olmadığını belirtti. Odalarda hastaların yanında hemşireler ve ziyaretçilerin sigara içtiğini dile getirirken odaların gaminiyi andırdığını söyledi. Hastanede güzel işlere imza atarken, bu tip olaylar güzellikleri sel suları gibi önüne katıp götürür..Keyifle içilen bir biranın içine düşen bir sinek veya keyifle yenen bir pastanın kirli tabağı gibi keyfiniz kaçtığı için birayı döker, pastayı da çöpe atarsınız. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi?

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Sn. Kemal Dürüst, bu ülkenin en popüler bakanlarından bir tanesi olduğunuz su kaldırmaz bir gerçek. İnsanları sevmeniz ve insanlar ile diyaloğunuz mükemmel. Ancak sizin bu iyi niyetinizi suiistimal eden sözde partidaşlarınız koltuğunuzu ve masanızı işgal ederek prestijinizi yerle bir ediyor. Bisikletçi Ali dayı sizin koltukta oturan bir partidaşınızı görünce hadde bu ‘ÇOCUK’ koskoca bakan da mı çocuk demekten kendini alamadı. Sn. Bakan, siyaset arenasında faaliyet gösteren birçok bakan, vekil ve üst düzey bürokratın başına Adriana Lima düşerken senin başına bula bula böylesi ‘ÇOCUK’luk yapan kişiler düşüyor.

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Sn. Gürkan Kara, memleketin medarı iftiharı dedikleri hapishane ile ilgili olarak dün Kanal T’de yayınlanan Gün Sonu programında çok ilginç detaylar masaya yatırıldı. 14 yaşındaki bir çocuğun mutfakta çalıştırıldığından tutun da 40 kişilik koğuşa 4 damacana su verildiği ve bazı gardiyanların mahkumlara davranışı dile getirildi. Gürkan Kara’nın soyadı Kara olabilir. Ancak kalbinin ne kadar beyaz olduğunu bilenlerdeniz. Ve o bembeyaz kalbin içinin de insan sevgisi ile dolu olduğunun bilincindeyiz. Konuşulanlardan sonra Gürkan Kara’nın söylenenlerin üzerine gideceğini de bilenlerdeniz.Sn Kara, gülü seven dikenine katlanır derler. Ancak sen İçişleri Bakanlığı ismi verilen Kaktüsü sevdin. Ne diyelim ki?

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Sayın Özkan Yorgancıoğlu, CransMontana, görüşmede çerçeve belli oldu. Anastasiadis yan çizdi. Çavuşoğlu sert çıktı. Akıncı biz çözüme hazırız dedi. BM Genel Sekreteri geliyor haberi derken bir zamanların hızlı başbakanlarından Yorgancıoğlundan çıt çıkmadığını görüyoruz. Artık kabuğuna çekildiği söylenen Talat’ın bile fikir beyan etmesi sonrasında sizin suskun kalmanız çok dikkat çekmeye başladı. Ben unumu eledim. Eleğimi de astım derseniz bak o başka derim. Demekki artık angoniciklere zaman ayıracak ve siyasetten el çekeceksiniz diye düşünürüm. Yok kader beni susma hakkımı kullanmak zorunda bıraktı derseniz, bende size kader satılmıyor ki, yenisini alasınız derim. Ve insan ne ektiyse onu biçecek diye de ilave ederim.

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Sn. Ferda Ekinci,teşbihte hata olmaz. Öyle bir benzetme yaptın ki cuk diye yerine oturdu. Paylaşımında R'leri söyleyemeyen Özdemir Asaf, bir gün taksiye biner. Taksici; “BuyyunNeyeye?” der. Taksici de R'leri söyleyemeyen birisidir. Özdemir Asaf, “Kayanköy” derse, taksicinin kendisiyle alay ettiğini sanacağı için, “Eminönü” der.Karaköy'de inmesi gereken Özdemir Asaf, Eminönü'nde de iner ve Karaköy'e yürür. Da, Ferda Hanım bizde de siyaseti bilmeyen ve öğrenemeyen bazı siyasiler bilmediklerini biliyormuş gibi göstermek için Meclise gider. Gitmediği günlerde TV’den oturumu izler. Siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Bunların midesinin bulanması hiç geçmiyor ki.

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Sn. Serap Turan Evran sosyal medayadki paylaşımında birilerine fena öfkelendiğin belli oluyor. Paylaşımında haberi ve fotoğrafı alacaksın, aldığın kurumun adını kullanmayacaksın, bir de utanmadan haberin üstüne adını soyadını yazacaksın. Çalıştığın gazeteden o haberler karşılığında para alacaksın! HARAM olsun. Sonra da kendine GAZETECİ diyeceksin, ortalıklarda da hava binbeşyüz gezeceksin. Beni gördüğünde yüzünü çevireceksin. Bu iş öyle olmaz! Bu bir kişilik bozukluğu, bu bir emek hırsızlığıdır. 3 yıldır aynı şeyi yapıyorsun diyorsun. Sevgili Serap hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Birileri oturduğu yerde birilerinin haberlerini kapıp haberi aldığı kişiye öfkeden üç buçuk atırırken kendileri aldıkları para ile dört dörtlük yaşıyor. Boş ver tırıs gitsin Serap kardeşim.

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Sn. Arif Alasya bu gün CransMontana'da Sekizinci gün.CTP ve TDP temsilcilerini hemen hemen her gün gazeteci arkadaşların yaptıkları programlarda dinleme fırsatı bulduk. Buna karşın, Serdar bey bir defa. Tahsin beyi da hiç izleme fırsatı bulamadık diyorsun.Bak Arif gardaş, birilerinin nasırına basma vallahi piyadeyi kaptığı gibi dağa çıkar. Sonra ne CransMontana nede görüşme kalır. Ve her görüşme kesileceğinde Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve inildiği zaman çıkılamayacağını bildiğimiz Kerimin kuyusu için Allah Kerim deriz ya, işte o zaman Akıncı’nın da tüm çabaları Kerim’in kuyusuna gider ve bir daha yukarı çıkamaz.

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Sn. Ahmet Kaptan, basına verdiğin beyanatta UBP-DP hükümetinin “beceriksizliği ve vizyonsuzluğu ile halka yaşattıklarının faturasını, sandıkta ödeyeceğini bildiği için binlerce vatandaşlık dağıtmaya devam ettiğini söylediniz. Sn. Kaptan, hükümet ödeyeceği faturayı biliyor. Pandoranın kutusunda kalacağını da tahmin ediyor. İşte bu nedenle ödemeyeceği ve karşılığını alacağı faturaları kendine bırakıyor. Hesap basit her 10 aile çarp 5 eder 50 kişi. 2500 vatandaşlık vereceğiz diyen Sn. Denktaş’ın dediği yapılırsa çarp 5 eşittir 12, 500 kişi. Kaç vekile tekabül ettiğini de lütfen sen bul. Adamların felsefesi bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olmaktır sevgili Ahmet.

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Sn. İsmail Büke kendini bilmez bazı kişiler 50 bin TL değerindeki motosikletinizi yakarak hurdaya çıkardı. Aslında bu kişiler sizin motosikletinizi değil ülkenin milli bdeğerini hurdaya çıkarttığının farkında değil. Sn. Büke, bugün yine en çok satanlar listesinde yine böyle düşüncesiz insanlar var. Teknik elemanlar akıllı telefon var diyor. Böylesi aptal insanlar varsa, telefon akıllı olsa ne yazar.

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