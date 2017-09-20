Sağlık Bakanı Sucuoğlu'na mesaj var

20.09.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Faiz Sucuoğlu, Fayka Arseven Kişi ile yaptığınız mülakatta, Tıp-İş ileSerbest Çalışan Hekimler Birliği arasında korkunç bir rekabet olduğunu ifade ederek, “doktorlar dışındaki meslek gruplarının 2’nci işi ne olacak? Doktorlar günah keçisi seçildi. Sebebi de kendi aralarındaki rekabet” “Ben ne ona ne diğerine yaranmak zorunda değilim. Eğer bunu yapmak isteseydim başında taraf olurdum ve biterdi. Ben koyduğum hedefe doğru gidiyorum. Kavgaları beni ilgilendirmez” vurgusunda bulundunuz. Vallahi bu konular Sağlık Bakanını ilgilendirir. Siz Sağlık Bakanı olmadığınıza göre çok haklısınız. Bırakın birbirlerini yesinler sizde ilgisiz biri olarak seyredin. Sn. Sucuoğlu, o koltuklara güvenerek getirdiklerimiz iki yüzlü çıkınca inanın halk olarak yalnızlığın anlından öpesimiz geliyor.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer, Faiz yasası Anamıza tambura babamıza da döblek çaldırmaya devam ediyor. 1994 yılında Bileşik Faiz ile iş hayatımızın köküne kibrit suyu, 2007’de de Yüksek İdare Mahkemesinin bu faizler ile bu halk ve esnaf batar sözlerine aldırmamanız ile hayatımızın köküne asit dökme işlemini sürdürdünüz. Banka ve finans kuruluşlarının esiri olan iş adamı, esnaf ve halk ‘Kunta Kinte’lik görevlerini sayenizde sürdürüyor. Millet size küfürlü hicaz faslından hayır dualarını sunarken, Emekçi-Neo liberalizm yaratıcısı olarak da sizleri de kutluyor. Ünlü düşünürler paraya güvenme, ,kadına güvenme, bazı siyasetçilere hiç güvenme diyor. .Haaaa üçüne de güvenirsen,kendine güvenme diye de ekliyor.

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Sn. Mustafa Yalınkaya, Lefke Belediyesi’nin “yasa dışı maaş uygulaması” yaptığını savunarak, bu konuyu yargıya taşıyacağınızı açıkladınız. Av. Burçin Gürçağ,ile sendika lokalinde konuya ilişkin düzenlediğiniz basın toplantısında, yasa dışı maaş uygulamasının ve ödenen maaş fazlasının geri alınmasını talep ettiniz. Sn. Yalınkaya bu noktayı anlamış değiliz. Herkes üyelerine maaş artışı sağlamaya çalışırken sizin maaş fazlalıklarına itirazınız şaşkınlık yarattı. Sn. Yalınkaya körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. Bu nedenle maaşların süründüğü iş yerlerinin aksine Aziz Başkan fazla maaş ödeyince bırak alkış toplayan kral olarak kalsın.

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Sn. Sabahattin İsmail, sosyal medyadaki açıklamanızda,UBP milletvekili Ersin Tatar'in kurucusu ve sahibi olduğu Kanal T, birçok televizyondan atılan Türkiye, KKTC, milli mücadele ve Denktaş düşmanlarının toplandığı bir yer haline gelmiştir. Buradan her gün KKTC'ye ve Türkiye'ye karşı zehir kusulmakta, ırkçı Rum yönetiminin tezleri savunulmakta, Türk halkını devletinden ve anavatanından soğutma amaçlı psikolojik savaş yapılmaktadır diyorsun. Sevgili Sabahattin, bu gözler Rum’a söverken şapka başında, kapıların açıldığı ilk gün saklanarak Orfanides’ten alış veriş yapan koyu Milliyetçileri gördü. Yine bu gözler dün dostum dediği, bugün siyasi düşmanı olan Şener Levent’e imzalı kitap veren bugünün Milliyetçilerini de gördü. Demokrasi bir yelpazedir. Bu yelpazenin bir ucunda Milliyetçiler, diğer ucunda sol kesim mensupları ortasında da sosyal demokrat kesim olur. Bunları dışlamak demokrasiyi dışlamak demektir. Herkes bir siyasi yaşam seçer ve yanlış seçim yapmışsa seçtiği yaşamın bedelini öder. Ersin Tatar bugün anketlerde kesin kazanacaklar arasında gösteriliyorsa sanırım bedel ödemek yerine mükafatlandırılıyor.

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Sn. Savaş Bozat BES,Lefke Belediyesinde yasa dışı maaş ödemeleri yapılır. Konu mahkemede. Esentepe Belediyesi üç aydır maaş ödemez. Yeni Erenköy Belediyesinde iki aydır maaş ödenmez. Bu belediyeyi kimin yönettiği tartışma konusu. Bu şartlarda çalışmalarına rağmen kamuoyu sessiz kamuoyu halinden memnun.Bunun tam tersi yasal hakkını kullanarak grev yapılsa sendika vatan haini, ekmek yediği yere ihanet eden açgözlülerolarak gösteriliyor. Toplum olarak yokoluşumuzun ana nedenlerinden biri de budur diyorsun paylaşımında. Sevgili Savaş, toplum olarak hafta sonu mangalı düşünmeyi, dikili taş altında tavla oynamayı, gece rakıcığı fon deep yapmayı düşündükçe daha çok cırmalayacağız.

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Sn. Esat Varoğlu, direktörü olduğunuz Toplumcu Ltd.’in yayın organı Ortam Gazetesi’ni tekrar geri almak için açtığınız davada ‘Ara Emri’ alıp yayınları durdurma kararı çıkarttığınızı öğrendik. Ancak Mahkeme Kararına karşın ‘Ortam Gazetesi’ yayınlarını sürdürmeyi sürdürdü. Esat abi, Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’ın kendi çocuğu konumunda olan yasaları takmaz ve Anayasa dahil yasaları kevgire çevirirse bu ülkede sen daha başka ne bekleyebilirsin ki? Unutma güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. Şimdi yapılanlar ile ‘Yaratığa ‘ dönüştürülen bu edebi sevmemizi bizden kim isteyebilir ki?

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Sn. Barış Mamalı, sosyal medyadaki paylaşımında, engelli sürücülere ayrılan park yeri yine işgal edildi.Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü vatandaşın tepkisine neden oldu.Engelli park yerini işgal eden İstanbul plakalı spor aracın sahibi kendisini uyaran polise kafa tuttu.Ceza kesen polis memuruna 'kes cezayı da dırdır etme ' diyerek tepki gösteren araç sahibi 'bu kadarına da pes' dedirtti diyorsun.Vallahi ne diyelim klavuzu karga olanın burnu baldan kalkmaz desek, abartı olur. Sevgili Barış hayat, iki perdelik oyun gibidir. Birinci perde, geride bıraktıkların, ikinci perde: geride bırakacaklarındır. Birinci perde bizi idare ettiklerini sananların bıraktıklarıdır. Allah Kerim geride bırakacaklarına diyelim.

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Sn. Hasan Hüda Ecer,Yenicami Spor Kulübünün alt yapısından yetişen ve senin sayende Galatasaray’ın U 21 yaş altı takımına giren Ahmet Sivri harikalar yaratıyor. Menajerliğini yaptığın,ismini şimdilerde buralardan başka kimsenin bilmediği Ahmet Sivri’nin, yakın zamanda bu gidişle ismini Türkiye’de de herkes ezberleyecek. Şimdiden Cimbom'un yeni yıldızı olmaya aday olan Ahmet Sivri ile senin, bu genç yetenekleri Ulusal boyutlardaki takımlara kazandıran senin ile bizler ne kadar gurur duysak azdır. Hasan Hocam, Ahmet Sivri’nin başarılarının konu olduğu tatlı bir günden, attığı goller sonrasında yapılan tezahüratlardan dolayı tatlı bir sesten, Hasan Hüda Ecer gibi yetenek mühendisi iyi bir adamdan sanırım daha iyisini bulamazdık.

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Sn. E.S sürekli arıza yapan aracınızdan kurtulmak için EM 494 plakalı aracınızı Mağusa’da Surlar bölgesinde Hendek diye bilinen yere atıverdin. Sanırım bundan sonra seni arıza nedeni ile deliye döndüren araban bundan sonra total loss olduğu için arıza çıkartamayacak. Güzelde bugüne kadar sürekli arıza çıkartan bazı siyasileri biz hangi hendeğe atalım dersin. Sn. E.S bu atma ve total loss çıkartma konusunda deneyim kazandınız. Bu deneyimden biraz kırıntı verseniz de bizde sürekli arıza çıkartan bazı siyasilerden kurtulsak desem. Bakın bizden oy zamanı sürekli helallik isteyenler, seçildikten sonra haram ettikleri hayattan helallik isterler.

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