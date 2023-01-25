Sağlık Bakanı: Türkiye'de olan ilaçlar KKTC'ye de gelecek

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bazı ecza depolarının ülkeye ilaç getirmek için onay aldığını, ancak ilaçların gelmesi için yaklaşık 10 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bazı ecza depolarının ülkeye ilaç getirmek için onay aldığını, ancak ilaçların gelmesi için yaklaşık 10 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TC depolarında olan ilaçların ülkeye getirilebileceğini anlatan Altuğra, miktarın da depolardaki ürün miktarıyla ilişkili oludğunu söyledi.

“Üretmezsek yok oluruz” diyen Altuğra, ülkede ilaç üreten fabrikaların kurulmasının hayati olduğunu vurguladı.

Gribal enfeksiyon vakalarında ciddi artış olduğunu söyleyen Altuğra, pandemi döneminde yaşanan izolasyonun bağışıklık sistemini tembelleştirdiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Altuğra, hastane yatak sayılarında bir sorun yaşanmadığını da ifade ederek, uluslararası normlarda kabul gören bir aşı takip sistemi yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ücretsiz ve güvenli aşılama sistemine işaret eden Altuğra, soğuk zincirin kırılmaması ve aşı takibinin önemine vurgu yaptı.

Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, ekonomik krize işaret ederek, aşıların ücretsiz şekilde, özel aşı odalarında yapıldığını belirtti.

Ebeveynlerin aşıyı hastane ya da sağlık ocağından alarak kliniğe götürürken soğuk zinciri kırıp kırmadığının bilinemeyeceğini söyleyen Altuğra, yeni sistemde bunun da göz önüne alındığını dile getirdi.

Altuğra, özel klinikte aşı yapılırken para da ödendiğine işaret etti.

-"Aşı takip sistemine özel klinik ve hastaneler de katılabilir"

Aşı takip sistemine özel klinik ve özel hastanelerin de katılabileceğini anlatan Altuğra, bu öneriyi dikkate alacaklarını söyledi.

Türkiye vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden yararlanması konusunda henüz bir protokol imzalanmadığını belirten Altuğra, bu nedenle içeriğin tam olarak bilinmediğini ancak TC kimliği taşıyan vatandaşlar ile KKTC ve TC kimliği taşıyan sigortalı vatandaşların Türkiye’de, sanki orada yaşıyormuş gibi hizmet almasını içereceğini söyledi.

-Ercan'da ambulans

Ercan Havalimanı'nda özel şirketin de ambulans bulundurma zorunluluğu olduğunu ifade eden Altuğra, eğer bu ambulans o sırada yerinde bulunmuyorsa bunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Altuğra, kendisine yöneltilen soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ambulansının o sırada başka bir çağrıya cevap verdiği için yerinde olmadığını, özel şirketin de bir süredir orada ambulans bulundurmadığını anlattı.