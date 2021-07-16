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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Üstel, aziz şehitleri bir kez daha rahmetle andı, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, “15 Temmuz gecesi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasiyi, Cumhuriyeti, aydınlık geleceği, yok etmek isteyenler harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak Türk milleti, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Üstel, aziz şehitleri bir kez daha rahmetle andı, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.

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