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Sağlık Bakanı Üstel Açıkladı

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olan ve altı ayını dolduran kişiler için 3. Doz yaşlarının 18 yaşa indiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Üstel Açıkladı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olan ve altı ayını dolduran kişiler için 3. Doz yaşlarının 18 yaşa indiğini açıkladı.

Üstel, 65 yaş grubunda olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olan ve üzerinden altı ay geçmiş kişilerin 3. Doz aşıları için, 40 yaş üstü hiç aşı olmamış kişilerin ise 1. Ve 2. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırmak için sağlık merkezlerimize başvurabileceklerini belirti.

Kış aylarında kapalı alanların kullanılacağına ve salgının artabileceğine işaret eden Bakan Üstel, toplum bağışıklığımızın kazanılmasının önem arz ettiğini, aşı olarak kendimizi, sevdiklerimizi ve  toplumumuzu  koruyabileceğimizi belirtti.

12 yaş üzerindeki herkesi aşı programını tamamlamaya davet eden Bakan Üstel, aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanması yanında kurallara uymaktan taviz vermememiz gerektiğini vurguladı.

Üstel, aşıyla ilgili son rakamları da açıkladı:

En az bir doz aşı olan kişi sayısı : 275.198 (%72.04) Seriyi tamamlayanlar : 258.639 (%67.71) 3. doz aşı sayısı : 46.179 Bugüne dek toplam yapılan aşılama : 546.171 

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