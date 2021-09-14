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Sağlık Bakanı Üstel Anafartalar Lisesini Ziyaret Etti

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Sağlık Bakanı Üstel Anafartalar Lisesini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Üstel Anafartalar Lisesini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne Anafartalar Lisesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette Okul Müdürü Erbil Hüryaşar okulda uygulanan pandemi kuralları konusunda Bakan Üstel’e bilgi verdi.

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Bakan Üstel, ziyarette yaptığı konuşmada, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde görmek amacıyla Anafartalar Lisesi’ni ziyaret ettiğini, yüz yüze eğitimin kesintisiz devam edebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sürekli işbirliği içinde olacağını belirtti.

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