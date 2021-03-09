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Sağlık Bakanı Üstel, Baf Direnişi’nde yaşamını yitirenleri andı

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 9 Mart 1964 günü Baf’ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşenleri anarak mesaj yayımladı.
Sağlık Bakanı Üstel, Baf Direnişi’nde yaşamını yitirenleri andı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 9 Mart 1964 günü Baf’ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşenleri anarak mesaj yayımladı.

Üstel’in yayımladığı mesajda:

“9 Mart 1964, Kıbrıs Türk mücadele tarihine ‘Baf Direnişi’ olarak geçen tarihi günün yıldönümüdür. Baf Direnişi Kıbrıs Türkünün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının ifadesidir. Bugün Baf Direnişimizde, hiç çekinmeden canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle, hayatta olanları şükranla ve minnetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak geçmişte verdiği büyük bir direniş sonucunda bugün bir Devlete sahiptir. Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve boynumuzun borcudur.” dedi 

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