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Sağlık Bakanı Üstel:Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de katıldığı ‘GündemArtı’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Üstel:Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek

Vakalardaki artışı ardından yaşanan kapanmayla sağlanan düzelme sonrasında yeniden açılım sürecinin başladığına işaret eden Üstel, ancak bazı noktalarda kurallara uyulmadığının ve ihlallerin yaşandığının tespit edildiğini söyledi.

Bu durumun açılımın devamına olumsuz etki edebileceğine işaret eden Üstel, her sektörün imzalamış olduğu taahhütnameye eksiksiz uymasıyla sağlıklı bir açılımın devam edebileceğini vurguladı. Bakan Üstel, bu konuda sektörlerin de kendi içlerinde bir oto kontrol mekanizması oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Aşı konusunda manuel ortamdan dijitale geçişe sağlayacak programın tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Üstel, bu konuda Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu. Yeni uygulamayla cep telefonları üzerinden SMS yolu ile bir kayıt ve buna bağlı sıralamanın yapılacağını ifade eden Üstel, aşılamaya kronik hastalıklar ve yaş sıralamasıyla devam edileceğini söyledi. Online ve cep telefonları üzerinden yapılacak aşı başvurularını kabul ederek değerlendireceklerini ve oluşturulacak listenin uygulanacağını anlatan Bakan Üstel, vatndaşları kendilerine verilecek QR kodları ile 27 aşı merkezinde aşı olabileceklerini kaydetti.

 Üstel, kronik hastalarla ilgili bir veri tabanı bulunmadığını ve bunun çalışmasını yaptıklarını belirterek, yaşlıları ve kronik rahatsızlıkları bulunanların öncelikleri olduğunu; kronik hastaların yaşa bakılmaksızın aşılanacağını söyledi. Sektörel aşılamanın yapılacağını, ancak bunun sektördeki herkesin aşılanması şeklinde olmayacağını ifade eden Üstel, öncelikli sektörlerin de kendi içerisinde sağlık ve yaş riski bulunanların aşılanacağını açıkladı. Bakan Üstel, Çin’deki yeni yıl tatili nedeniyle üretimde yaşanan duraklamanın aşı tedarikinde de bir takım gecikmelere neden olduğunu belirterek, bu durumun ortadan kalkmasının ardından bu hafta içerisinde Türkiye’ye aşı sevkiyatı olacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bu çerçevede aşı tedarikinde bulunulacağını kaydetti.

Aşı konusunda torpilin söz konusu olamayacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Üstel, böyle bir durumun asla olmayacağının altını çizdi.  Üstel, Astra Zeneca aşılarına ilişkin olarak bazı ülkelerde yaşanan olumsuzlukların hatırlatılarak ülkemizde bu aşıların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerineyse, söz konusu aşılardaki sıkıntının sadece belli bir üretim serisinde olduğunu ve KKTC’de bu serinin kullanılmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, karantina uygulamasına ilişkin olarak da, ev karantinasının belirli kıstas ve kriterler çerçevesinde başlamış olduğunu anımsatarak, 10 gün içerisinde tamamen ev karantinasına geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.   Üstel, bileklik uygulamasının gündemde olduğunu, çalışmaları 10 gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

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