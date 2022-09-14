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Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama!

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, haftalık Covid-19 vakalarındaki azalışa bağlı olarak okullar dahil olmak üzere kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu kararını tavsiye kararına dönüştüreceklerini söyledi.
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama!

Haftalık Covid-19 rakamlarına göre, hastalıkla mücadelede turuncu kategoriden, sarı kategoriye gerilendiğini kaydeden Bakan Altuğra, hasteneler, cezaevleri ve yaşlı bakım evlerinde maske takma zorunluluğunun devam edeceğini kaydetti.

Bakan Aktuğra bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu ile görüştü, ameliyathane ve servislerde incelemelerde bulundu.

Bakan Altuğra ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, pırıl pırıl gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’nun kadrosuyla birlikte hastalara mükemmel hizmet sunduğunu kaydetti.

Altuğra, her türlü sağlık hizmetinin son teknolojik cihazla sunulduğunu gözlemlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ameliyathanedeki rutin tadilatın da başarıyla tamamlandığını belirtti.

-Randevu sistemi 1 Ekim'de başlayacak

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin 48 hekim ve 136 hemşireyle halka hizmet sunduğunu kaydeden Altuğra, hastanedeki yeni bir gelişmeyi de açıkladı.

Bakan Altuğra, hastaların Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki doktorlardan 1101 numaralı hattı arayarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde olduğu gibi çok daha kolay randevu alabileceklerini kaydetti.

Altuğra, bugün itibarıyla 1101 numaralı hattın Gazimağusa Devlet Hastanesi için de hizmet vermeye başladığını, geçiş sürecinin ardından sistemin 1 Ekim’de tam olarak devreye gireceğini ifade etti.

-Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor, isteğe bağlı takılacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra maske takma zorunluluğuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta Covid-19 salgının seyrine göre maske takılmasına yönelik kuralları güncellediklerini kaydeti.

Altuğra, vaka sayılarını haftalık olarak kamuoyuyla paylaştıkalrını belirterek, geçen haftaki rakamlar ışığında salgının seyrinin turuncu kategoirde olduğunu bunun da maske takma zorunluluğunu getirdiğini, bu hafta yapılan test ve pozitif vakalara bakıldığında ise salgının seyrinin sarı bandında seyrettiğini, bu nedenle kapalı ortamlarda maske zorunluluğunu kaldıracaklarını ve tavsiye kararı olarak yayınlayacaklarını söyledi.

Hastaneler, cezaevleri, yaşlı bakım evleri gibi alanlarda maske takma zorunluluğunun devam ettiğini kaydeden Altuğra, bunun dışındaki alanlarda vaka sayısı sarı bandında olduğu için maske kullanma zorunluluğunun, tavsiye şeklinde olacağını belirtti.

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