  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

“Sağlık Bakanı’nın tavrı kabul edilemez”

» »
Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “Hekimler şikayet ediyor diye Sağlık Bakanı gönüllü hekim ya da hemşire arıyorsa bunu kabul edebilmek mümkün değil” dedi.
“Sağlık Bakanı’nın tavrı kabul edilemez”

Hükümetin tavrının toplumu kaostan kaosa sürüklemek olduğunu belirten Erhürman, uzmanların talebinin bireysel olmadığını belirtti.

“Buna daha fazla izin veremeyiz” diyen Erhürman, ülkenin uçurumun kenarına getirilmek istendiğini belirtti.

Yepyeni bir yürütme ve yönetim anlayışıyla ekim ayının ortasından itibaren devreye girmek istediklerini belirten Erhürman, “Seçim değil ama seçilmek, devreye girmek istiyoruz.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus Uzman, hangi hastalıkları taşıyanların Kovid-19 aşısı yaptıramayacağını açıkladı12 Eylül 2020 Cumartesi 09:13
  • Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız?11 Eylül 2020 Cuma 22:32
  • Boğaz ağrısına ne iyi gelir?11 Eylül 2020 Cuma 21:33
  • Çin burun spreyi formundaki Covid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi11 Eylül 2020 Cuma 21:07
  • Koronavirüs vakalarına 5 sınıflandırma11 Eylül 2020 Cuma 20:33
  • Ateş yükselince renk değiştiren corona maskesi11 Eylül 2020 Cuma 20:10
  • Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor11 Eylül 2020 Cuma 19:41
  • Covid-19 tahmin edilenden daha fazla kediye bulaşmış11 Eylül 2020 Cuma 19:13
  • Bilim insanlarından koronavirüse karşı bağışıklık iddiası: 'Maske aşı etkisi yapabilir'11 Eylül 2020 Cuma 15:00
  • Bakan Koca ve DSÖ uyardı! Bu tehlikeye dikkat!11 Eylül 2020 Cuma 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti