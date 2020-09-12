“Sağlık Bakanı’nın tavrı kabul edilemez”

Hükümetin tavrının toplumu kaostan kaosa sürüklemek olduğunu belirten Erhürman, uzmanların talebinin bireysel olmadığını belirtti.
“Buna daha fazla izin veremeyiz” diyen Erhürman, ülkenin uçurumun kenarına getirilmek istendiğini belirtti.
Yepyeni bir yürütme ve yönetim anlayışıyla ekim ayının ortasından itibaren devreye girmek istediklerini belirten Erhürman, “Seçim değil ama seçilmek, devreye girmek istiyoruz.” diye konuştu.
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