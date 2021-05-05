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Sağlık Bakanlığı ''1111'' İletişim Merkezini Devreye Soktu

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Sağlık Bakanlığı vatandaşların Covid-19 süreci ve sağlıkla ilgili tüm bilgileri alabilecekleri “1111 “numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini devreye koydu.
Sağlık Bakanlığı ''1111'' İletişim Merkezini Devreye Soktu

Sağlık Bakanlığı vatandaşların Covid-19 süreci ve sağlıkla ilgili tüm bilgileri alabilecekleri “1111 “numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini devreye koydu.

“1111” numaralı İletişim Merkezine ulaşan vatandaşlar, aşı bilgi sistemi, ev karantinası süreçleri gibi konularda bilgi edinip, ihbar ve şikayetlerini de ilgili numaraya ulaşarak yapabileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hafta içi hergün 08.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

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