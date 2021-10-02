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Sağlık Bakanlığı: 20 yaşından itibaren 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kere meme muayenesi yapılmalı

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Meme kanseri  tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Her yıl 2.1 milyon kadın meme kanseri tanısı alıyor ve 627 bin kadın meme kanserinden ölüyor.
Sağlık Bakanlığı: 20 yaşından itibaren 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kere meme muayenesi yapılmalı

Meme kanseri  tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Her yıl 2.1 milyon kadın meme kanseri tanısı alıyor ve 627 bin kadın meme kanserinden ölüyor.

Ülkemizde de kadınlarda meme kanseri %37 oranla en sık gözlenen kanser türüdür. Meme kanserini kontrol altına alabilmenin en etkili yöntemlerikorunma ve erken tanıdır. Erken teşhis edilen hastalarda tedavi şansı %100 e ulaşabilmektedir.

Erken tanıda kendi kendine muayene, hekim tarafından muayene ve mammografien etkili yöntemlerdir. 1.Kendi kendine meme muayenesi: 20 yaşından sonra her kadınadetin ilk günü itibarı ile 7-10 günler arasında bir gün, adet kanaması görmüyorsa her ayın belli bir gününü seçerek kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır.

Aylık muayenesi sırasında bir önceki aya göre farklılık hissedilmesi halinde derhal doktora başvurulmalıdır. 2.Klinik meme muayenesi: kadınların düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olmalıdır.

20 yaşından itibaren her kadında 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kere bu konuda eğitim almış bir hekim tarafından meme muayenesi yapılmalıdır. 3.Mammografi: düşük enerjili x dalgaları kullanılarak memedeki patolojileri saptama yöntemidir ve meme kanserinden ölümleri %20 oranında azaltabilir.

Ülkemizde 40-69 yaşları arasındaki kadınlara 2yılda birmammografi taraması yapılmaktadır. KKTC Sağlık Bakanlığı Erken Tanı Merkezimizde  son 2 yıl içerisinde 2409 kadına mammografi çekimli yapılmıştır.

Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinden korunmada da tütün ve ürünlerinin kullanılmasından ve pasif olarak dumanına maruz kalınmaktan kaçınılması, hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesi, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, fazla kilo almaktan kaçınılması ve alkol alımının sınırlandırılması önemlidir.

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