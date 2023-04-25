Sağlık Bakanlığı: 2022 yılı içerisinde yabancı uyruklu 3 kişide sıtma tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Bakanlık açıklamasında, 2022 yılı içerisinde yabancı uyruklu 3 kişide sıtma tespit edildiği bildirildi.

Enfekte sivrisinekle sıtma dışında Filariasis, Batı Nil Virüsü, Yellow Fever, Dank Ateşi gibi hastalıkların da bulaşması nedeniyle Temel Sağılık Hizmetleri Dairesi tarafından planlı bir şekilde sivrisinek ile mücadele etkinliklerinin yoğun bir şekilde yapıldığı belirtilen mesajda, bu kapsamda sivrisinek üremesini engellemek açısından halkın bilinçlendirilmesi, havaların ısınmaya başladığı mart ayından havaların soğumaya başladığı Ekim-Kasım aylarının sonuna kadar kırsal alanlarda durgun suların olduğu yerlere, dere yataklarına, kuyulara, göllere, barajlara ve benzeri yerlere ekipler tarafından biyolojik ilaçlamalar yapıldığı ifade edildi.

Mesajda ayrıca, Kamboçya balığı olarak adlandırılan balıkların da biyolojik mücadele için durgun sulara bırakıldığı, mücadele amacıyla kullanılan ilaçların tamamen biyolojik olduğundan dolayı hem doğa hem de hayvan dostu ilaçlar olduğu açıklandı.

BM kontrolündeki ara bölgede sıtma ile mücadele kontrol programı çerçevesinde iki toplumun sağlık ekipleriyle durgun su kaynaklarının, dere yataklarının ilaçlamalarının düzenli olarak yapıldığı da kaydedilen mesajda, sivrisinek ile mücadelede saksı bitkilerinin altlıkları, süs havuzları, yağmur oluklarındaki birikintiler, yağmur suyu toplayabilecek kova, oyuncak, el arabası, evcil hayvan kapları gibi bahçede az miktarda da olsa suyu tutabilecek her şeyin sivrisineklerin üreme alanına dönüşebildiğine, bu nedenle, biriken suyun 3-4 gün içinde boşaltılması veya değiştirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Mesajda, “Sıtma, Filariasis, Batı Nil Virüsü, Yellow Fever, Dank Ateşi gibi hastalıklara neden olan sivrisinek ile mücadele ancak halk ve kurumların iş birliğiyle başarılı olur.” ifadelerine yer verildi.