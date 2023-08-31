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Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül “Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

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Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül “Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek. İlk etkinlik pazar günü yapılacak "Sağlıkla Kal" yürüyüşü olacak.   
Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül “Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül “Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek. İlk etkinlik pazar günü yapılacak "Sağlıkla Kal" yürüyüşü olacak.   

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta içi Sağlık Bakanlığı resmi Facebook sayfasında, konusunda uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek.

3 Eylül Pazar günü “Sağlıkla Kal” Yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliklere tüm halk davet edildi. Sağlık Bakanlığı'nın "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri programına göre, 3 Eylül Pazar günü düzenlenecek “Sağlıkla Kal” yürüyüşü için 09.00'da Lefkoşa Dereboyu Avenue önünde buluşulacak ve 09.30'da yürüyüş başlayacak. Yürüyüş eski Pronto çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’ta sonlandırılacak. Kuğulu Park’ta halk bilgilendirilerek broşür dağıtımı yapılacak.  Yürüyüşe katılacakların beyaz renkte tişört giymesi istendi.

4 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, "Toplum Sağlığı” konusunda bakanlığın Facebook sayfasından çevrimiçi konferans verecek.

5 Eylül Salı günü saat 15.00'te Dr. Erdem Beyoğlu “Ruh Sağlığı” konusundaki konferansı da bakanlığın Facebook sayfasından yayımlanacak.

6 Eylül Çarşamba günü Dr. Eralp Kubilay, saat 15.00'te yine bakanlığın Facebook sayfasından canlı yayımlanacak konferansta "Üreme Sağlığı" konusunda konuşacak.

7 Eylül Perşembe akşamı 19.30'da Lefkoşa'da Lefkeliler Hanı'nda, solist Deniz Oral'ın katılacağı “Sağlıcakla Kal” adlı halk konseri düzenlenecek.)

8 Eylül Cuma günü ise bakanlığın facebook sayfasından yayımlanacak “Yerli Üretimde Güvenli Gıda” konulu konferansta Havva Serdengeçti halkı bilgilendirecek.

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