Sağlık Bakanlığı: 3. Doz Aşılarını Olmayanlar Bugünden Itibaren Aşısız Sayılacak

Can kaybının 110, günlük vaka sayısının ise 200’ün üstünde olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 30’a ulaşamadı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, KKTC’deki toplam aşılama rakamı 666 bin 382.

Tek doz aşı olanların oranı yüzde 74.93, 2’nci doz aşı olanların oranı yüzde 74.06, 3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 28.38 ve 4’üncü doz olanların oranı yüzde 5,65.

Ülkede en fazla aşılama Temmuz ayında olurken, sonbahardaki aşılama yazın gölgesinde kaldı.

Yine Bakanlığın 3 Aralık verilerine göre, 2 doz Sinovac olup hatırlatma dozunu yapmayan 83 bin civarında, 2 doz Biontech olup hatırlatma dozunu yapmayan 24 bin civarında kişi var. 2 doz Astrazeneca olup 3’üncü dozunu olmayanlar ise 600 civarında.

Sağlık Üst Komitesi’nin kararı uyarınca 2’nci doz aşısının üzerinden 3-6 ay geçen kişiler 3’üncü dozunu yaptırmamışsa aşısız kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek.

Buna göre, Pfizer/Biontech (Comirnaty) Astrazeneca/Oxford (Vaxzevria) ve Moderna aşılarını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler aşısız sayılacak.

Sinovac (Coronavac) aşısını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler; COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler de 3’üncü doz aşılarını yaptırmamaları halinde aşısız sayılacak ve bu kişilerin Adapassları da iptal edilecek.