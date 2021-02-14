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Sağlık Bakanlığı 35 yaşındaki M.F.S'nin ölüm nedeni Covid değil

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35 yaşındaki M.F.S'nin ölüüm nedeni Covid değil
Sağlık Bakanlığı 35 yaşındaki M.F.S'nin ölüm nedeni Covid değil

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama:

Covid-19 tanısıyla başvuran 35 yaşındaki M.F.S'nin tedavisi yapılmış ve en son yapılan son iki Covid-19 testleri negatif olarak belirlenmiştir. 

Aynı zamanda kronik böbrek hastası olan M.F.S böbrek yetmezliği komplikasyonu nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

Dolayısıyla bugün basında yer alan hastanın vefatı Covid-19 nedeniyle değil, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyon nedeniyle gerçekleşmiştir.

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