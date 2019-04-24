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Sağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu numunelerin Devlet Laboratuvarı tarafından analiz edilerek, Cuma günü sonuçlar temin edilir dilmez kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Sağlık Bakanlığı, Asya Su, Kösedağ Su, Aysu ve Hediyem Su firmalarının 19 litrelik damacana sularında limit üstü bromate tespit edilmesi üzerine, bakanlık yetkililerinin, bugün sözü edilen dört firmadan test amaçlı numuneler aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu numunelerin Devlet Laboratuvarı tarafından analiz edilerek, Cuma günü sonuçlar temin edilir dilmez kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Açıklamada, ambalajlanmış içme suyu üreten firmaların sadece 19 litrelik damacana üretim hatlarında daha önce yapılan denetimler sonucunda, adı geçen firmaların 19 litrelik damacana sularında limit üstü bromate tespit edilmesi üzerine, söz konusu firmaların sadece damacana üretim hatlarının yedi günü geçmeyecek bir süre için üretimlerinin kısıtlandığı ve sadece test amaçlı numune alınması hususunda üretim yapılmaya devam edildiği anımsatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın “Halk Sağlığı” odaklı, halkta oluşan hassasiyetin bilincinde olarak, bu hassasiyetin giderilmesini sağlamak sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu nedenle, halkımızın endişe etmesine veya panik yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bakanlığımız gerekli çalışmaları, söz konusu firmalarla iş birliği içerisinde ve yasal zorunluluklara uygun olarak yürütmekte olup, sürecin en kısa sürede sorunsuz tamamlanmasını hedeflemektedir” ifadelerine yer verildi.

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