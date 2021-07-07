  • BIST 1.390,580
  • Altın 503,52
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Sağlık Bakanlığı 97 dedi ama vaka sayısı 120'nin üzerinde!

» »
Sağlık Bakanlığı 97 dedi ama vaka sayısı 120'nin üzerinde!
Sağlık Bakanlığı 97 dedi ama vaka sayısı 120'nin üzerinde!

Sağlık Bakanlığı 97 dedi ama vaka sayısı 120'nin üzerinde!

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASINDA SAAT 11:30'a kadar olan rakamları verdi iddiası var.

İşte KKTC Sağlık Bakanlığı'nın resmi olarak açıkladığı vaka sayıları...

 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.746 olup, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 55 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 84 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Minareliköy-1/ Haspolat-3 / Gönyeli-3 / Taşkınköy-5 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ Metehan-1/ Lefkoşa Merkez-1 K.kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez-23 / Lapta-1/ Bahçeliköy-1 / Çatalköy-2 / Alsancak-2 / Zeytinlik-2/ Ozanköy-3 / Dikmen-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Tepebaşı-1 / Edremit-1/ Çamlıbel-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1/ Tuzla-1/ İnönü-1 / Yeniboğaziçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Maraş-1/ Türkmenköy-1 / Baykal-1/ Çanakkale-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 / Aşağı Bostancı-2 / Yukarı Bostancı-1/ Bostancı-1/ Akçay-2

Lefke

Yeşilyurt-2 / Yedidalga-2

7  Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.746

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 84  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.541. 274

Toplam Vaka Sayısı: 8601 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7921

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 641

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2682 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 319 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 237

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2777

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.342

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Delta plus kabusu Türkiye'de! Delta plus belirtileri neler, kaç kişide görüldü?07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:28
  • İnternette satılan zayıflama ilaçlarında ölüm riski var!07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:01
  • Türkiye'de Koronavirüs aşısı olmayanlara hapis cezası gelebilir! 5 yıldan 30 yıla kadar...07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:55
  • 'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor'07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:45
  • Delta varyantı: Mutasyon virüsten korkmalı mıyız?07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:25
  • Cerrahpaşa: Corona virüsü geçirenlerin yüzde 30’unun saçı döküldü07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:14
  • KKTC'de Covid-19 Vaka Rekoru! Akşamdan sabaha 100 yeni vaka!07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:08
  • Biontech aşısının varyant koruyuculuğu daha da düştü! Son araştırmada şok rapor06 Temmuz 2021 Salı 14:51
  • Rahim içi kalınlaşma çeşitlerinden atipili kalınlaşmalar kansere dönüşebiliyor06 Temmuz 2021 Salı 14:28
  • Uzmanından sağlıklı beslenme önerisi06 Temmuz 2021 Salı 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti