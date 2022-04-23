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Sağlık Bakanlığı açıkladı!

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Kinder Schoko Bons’’ ürünün ülkemize ithal edilmediği ve piyasada bulunmadığı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı açıkladı!

Açıklama şöyle:

Ülkemiz Duty Free mağzalarında satışa sunulan Kinder ürünleri Avrupadan ithal edilmekte olup şu anda KKTC tedarikçisinin elinde ürün bulunmamaktadır.

Ülkemizde satışa sunulan Kinder ürünleri ise Türkiye Cumhuriyeti ’nden ithal edilmektedir. Gıda maddeleri ile ilgili Avrupa Birliğinden yayınlanan ve ülkemizi de kapsayan herhangi bir geri çağırma bildirimi tarafımıza TC Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile iletilmektedir.

Hali hazırda Kinder ürünlerine ilişkin resmi kanaldan tarafımıza iletilmiş bir bildiri bulunmamaktadır.TC Tarım ve Orman Bakanlığının 21.04.2022 tarihinde yayınlamış olduğu kamuoyu duyurusunda yer alan ‘’Kinder Schoko Bons’’ ürünü ülkemize ithal edilmemiş olup piyasada bulunmamaktadır. Tarafımıza iletilmiş bir bildiri bulunmamasına rağmen ,yaptığımız incelemeler doğrultusunda KKTC tedarikçisinin kasım 2021 yılında ithal ettiği ve şu anda stoklarında bulunmayan Belçika menşeli tek ürün olan Kinder Suprise Maxi 100 gr ürünü ihtiyati tedbir çerçevesinde piyasada mevcut satış noktalarından geri çekilmektedir.

Kinder Suprise Maxi 100 gr ürünü ile ilgili gelişmeler ve olası ek ürüne ilişkin yeni bir tespitin ortaya çıkması halinde kamuoyuna bilgi verilecektir.

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