Sağlık Bakanlığı açıkladı: 6 bebeğin durumu stabil

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde 20 günlük bir bebeğin yaşamını yitirmesiyle başlatılan soruşturmanın ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık, aynı olay nedeniyle tedavi gören diğer 6 bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde etil alkol karışımı nedeniyle tedavi altına alınan bebeklerin bugün saat 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelerinde tümünün sağlık durumlarının stabil olduğu ve iyileşme süreçlerinin olumlu seyrettiği ifade edildi. Bakanlık, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının ve doktorların bebeklerin durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

Olayın Ardından Gelişmeler Devam Ediyor

Önceki gün, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov’un etil alkol karışımı nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine soruşturma başlatılmış, ünitede görev yapan 5 hemşire tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti. Soruşturma sürecinde hemşirelerin “tedbirsizlik” ve “dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne sebep olma” suçlamalarıyla gözaltına alınmaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Sağlık Bakanlığı İhmallerin Önlenmesi İçin Harekete Geçti

Sağlık Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını ve benzeri durumların önlenmesi için yoğun bakım ünitelerinde güvenlik ve prosedür standartlarının gözden geçirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bebeklerin iyileşme sürecinin titizlikle takip edileceği, ailelerin de süreç hakkında sürekli bilgilendirileceği belirtildi.

Kamuoyu, olayın aydınlatılmasını ve hastanelerdeki güvenlik standartlarının artırılmasını talep ederken, Sağlık Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde soruşturma hakkında daha kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.