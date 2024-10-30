Sağlık Bakanlığı açıkladı: Bebekler beslenmeye başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘alkollü mama’ verilen 6 bebeğin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, bebeklerin beslenmeye başlandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 6 bebeğin sağlık durumu stabildir ve olumlu yönde seyretmektedir. Dün itibarıyla 6 bebek ağızdan beslenmeye başlamış olup, bu gelişme tedavi süreçlerinde önemli bir adımı teşkil etmektedir. Bebeklerin sağlık durumu iyi yönde gelişmeye devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.