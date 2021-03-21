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Sağlık Bakanlığı açıkladı:5 hemşire pozitif

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Sağlık Bakanlığı açıkladı:5 hemşire pozitif
Sağlık Bakanlığı açıkladı:5 hemşire pozitif

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan Açıklama: 


Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 4 hemşiremiz ve Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşiremizin PCR testleri pozitif çıkmıştır. 


Hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapılmaktadır ve pozitif çıkan hemşirelerin temaslı takibi yapılmıştır. 


Pozitif çıkan hemşireler ve temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınan hemşirelerin yerine personel görevlendirilmiş olup,  gerekli tüm önlemler alınmıştır.

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