Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Telefon hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi santrali devre dışı kalmıştır.
Arıza giderilinceye kadar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne 0542 852 00 07 numaralı hattan ulaşılabilir. Kamuoyuna duyurulur.
Telefon hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi santrali devre dışı kalmıştır.
Arıza giderilinceye kadar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne 0542 852 00 07 numaralı hattan ulaşılabilir. Kamuoyuna duyurulur.
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