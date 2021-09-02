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Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı

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Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı.

Buna göre hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında şu merkezlere başvuru yapılabilecek:

“Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; Girne: Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi; Güzelyurt: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri; Yeniboğaziçi: Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü”

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