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Sağlık Bakanlığı: 'Antibiyotik yok' açıklamaları gerçeği yansıtmıyor

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Sağlık Bakanlığı: 'Antibiyotik yok' açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) “hastanede antibiyotik yok” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını kaydederek, “Tıp-İş Başkanı’nın siyasi emelleri için başlattığı eylemin takdirini halkımıza bırakıyoruz” dedi.

Doktorların istifa ettiği yönündeki açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ile yapılan görüşmede hastanede herhangi bir antibiyotik eksikliğinin olmadığı teyit edilmiştir
İddia edilen doktor istifaları da gerçeği yansıtmadığı gibi 2017 yılı içinde öngörülen tüm geçici doktor kadroları doldurulmuştur.

Tıp-İş’in eylem nedenlerinden biri olarak gösterdiği ve on yıllarca hazırlanmayan yasalar söz verildiği gibi ivedilik alınarak Meclis alt komitesine gönderilmiştir. 

Tabipler Yasası ile ilgili, 2008-2011 yılları arasında istihdam edilen ve özlük hakları ile ilgili sorun yaşanan 40’a yakın doktorla ilgili bakanlığımız ile Tıp-İş’in hazırladığı teknik çalışma komiteye gönderilmiştir. Yasa şuan teknik komitede görüşülmektedir. Bu konuda yaşanan sıkıntının Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklanmadığı sendika yetkilileri tarafından gayet iyi bilinmektedir.

Yeni yapılacak genel hastane ve diğer ilçe hastanelerin belli kesimleri ciddi boyutta rahatsız ettiği bir gerçektir ancak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile diğer mevcut hastanelerimiz artık miadını doldurmuştur. Kıbrıs Türk halkına kaliteli sağlık hizmeti sunma anlamında bunların yapılması gerekmektedir.

Tıp-İş Başkanının siyasi emelleri için dün başlattığı grev halkımızı ciddi boyutta mağdur etmekten başka hiçbir amaç gütmemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak bu eylemin takdirini haklımıza bırakıyoruz.”

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