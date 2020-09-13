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Sağlık Bakanlığı Arıklı ve Zaroğlu hakkında açıklama yaptı

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Sağlık Bakanlığı Arıklı ve Zaroğlu hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı Arıklı ve Zaroğlu hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında geçtiğimiz hafta Ydü bünyesinde bulunan  Girne Üniversitesi'ne bağlı Oasis Otel'in karantina oteli olarak kullanımına dair bir protokol imzalanmıştır. 

 

Protokole göre Oasis Otel'de gözetim altında olacak kişilere hem Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktor ve hemşireler, hem de Ydü  sağlık ekipleri desteği ile gerekli takip yapılacaktır.  

 

Covid-19 test sonuçları pozitif olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da protokol kapsamında Oasis Otel'e yerleştirilmiş ve gözetim altında bulunmaktadır.

 

10 gündür evinde izole olan Erhan Arıklı'nın bugün yapılan test sonuçları pozitif olarak belirlenmiş, herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır.

 

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun ise Ankara'da tedavisine devam edilmekte olup, yetkililerden aldığımız bilgilere göre sağlık durumunun iyi olduğu bakanlığımıza iletilmiştir.

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