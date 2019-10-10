  • BIST 98.932
  • Altın 285,893
  • Dolar 5,8935
  • Euro 6,4989
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sağlık Bakanlığı: “Aşıların 18 Ekim’de KKTC’ye ulaşması bekleniyor”

» »
Sağlık Bakanlığı, grip aşısı konusunda gerekli tüm adımları atıldığını, aşıların 18 Ekim’de KKTC’ye ulaşması beklendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı: “Aşıların 18 Ekim’de KKTC’ye ulaşması bekleniyor”

 Bakanlık, her sene olduğu gibi bu sene de risk gurubundaki hastaların aşılanacağına dikkat çekerek, halka rahat olması çağrısında bulundu.

Grip aşıları konusunda basında çıkan haberleri değerlendiren Sağlık Bakanlığı, bu tür haberlerin halkta ve risk grubundaki insanlarda endişe yarattığını vurguladı. 
Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, KKTC’nin ilaç ve aşı ihtiyacının Türkiye üzerinden karşılandığı anımsatıldı, “Bu yılki grip aşıları henüz Türkiye'ye de ithal edilmedi” denildi.
 

“AŞILARIN 18 EKİM’DE KKTC’YE ULAŞMASI BEKLENİYOR…”


Aşı ithalatının Türkiye’ye yarın yapılmasının beklendiği, analizlerdensonra 15 Ekim tarihinde Türkiye’de dağıtılmaya başlanacak aşıların KKTC’ye 18 Ekim’degelmesinin beklendiğini açıklandı.


“HALKIMIZ RAHAT OLSUN… GRİP AŞISI EKİM SONU KASIM BAŞINDA YAPILIYOR”


Bakanlık açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı grip aşısı konusunda gerekli tüm adımları atmıştır. Aşının talebi konusunda bir gecikme yaşanmamış, aynı zamanda grip aşısı ekim ayının sonuna doğru kasım başında yapılabilmektedir. Her sene risk gurubundaki hastaların aşılandığı gibi bu sene de risk gurubundaki hastalar aşılanacaktır. 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Birimi, kış dönemi öncesi, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması önerisinde bulunuyor, grip aşısının prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak kasım ayında uygulandığını söylüyor. Bunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz.  Halkımız rahat olsun.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları: 'Dırdırcılık' kadın sağlığına yararlı07 Ekim 2019 Pazartesi 22:26
  • Katie Clerides’in kaleme aldığı çocuk kitabı “Başkanın Köpekleri” Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına umut oluyor07 Ekim 2019 Pazartesi 13:38
  • Karatay: "Kelle paça kolesterolü yükseltmez"05 Ekim 2019 Cumartesi 20:11
  • Bir Kadının Enfeksiyon Kapan Gözünden Canlı Arılar Çıkarıldı04 Ekim 2019 Cuma 20:32
  • Hipermetrop Nedir, Nasıl Oluşur ve Tedavisi Nasıl Yapılır?04 Ekim 2019 Cuma 20:30
  • 2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir04 Ekim 2019 Cuma 20:07
  • ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti04 Ekim 2019 Cuma 20:06
  • 'Sağlıklı uyku için açık havada yürüyün'04 Ekim 2019 Cuma 20:05
  • “Eylea” ve “Lucentis” isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerektiği açıklandı04 Ekim 2019 Cuma 10:18
  • 'Çocuklukta süt tüketimi metabolik sendromdan koruyor'02 Ekim 2019 Çarşamba 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti