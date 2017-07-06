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Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklar konusunda uyardı:

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Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklar konusunda uyardı:
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, aşırı sıcaklarda, bol sıvı, özellikle su tüketilmesini, serin yerde istirahat edilmesini, dışarı çıkarken şapka güneş gözlüğü kullanılmasını ve güneş kremi sürülmesini önerdi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, özellikle yaşlıların, çocukların, hamilelerin, kronik hastalıkları, kalp damar hastalığı, cilt hastalığı olanların, terlemeyi baskılayıcı ilaç kullananların (idrar söktürücü, antibiyotik gibi), sıvı alımı kısıtlı ya da sıvı kaybı fazla olanların, aşırı kiloluların, yatağa bağımlı/evden çıkamayan kişilerin, psikiyatrik hastalığı olanların, güneşin en riskli olduğu 11.00 -16:00 saatleri arasında dış mekanlara çıkmamaları önerilirken, belirtilen saatlerde dışarıya çıkması zorunlu olanların, güneş koruyucu krem sürmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada,  vücut ısısının, sıcaklara karşı terleme yolu ile kontrol altında tutulduğu, hava sıcaklığının çok artması durumunda terleme olmaz ve ısı dengesi sağlanmazsa, ısı artışının hızlandığı ve buna bağlı olarak doku hasarı veya ölüme kadar gidebilen olumsuz olaylarla karşılaşılabileceği vurgulandı.

Zararlı güneş ışınlarının, korumasız olarak güneş ışığına maruz kalınması durumunda cilt kanseri ve kırışıklıklara da yol açabilecek güneş yanıklarına neden olabileceğine işaret edilerek, idrar söktürücü, antibiyotik ya da retinoid içeren ilaç kullananlarda güneşe duyarlılığın artacağı, bu kişilerin sıcaktan korunmaları, dışarı çıkmaları zorunlu ise en az 40 koruma faktörlü kremler kullanmaları, bol sıvı ve özellikle su tüketmeleri önerildi.

Vücudu, serin tutacak kıyafet giyilmesi konusunda da uyarıda bulunulan açıklamada, güneş gözlüğü ve şapka kullanımına özen gösterilmesi istendi.

“Aşırı su ve tuz kaybına bağlı olarak halsizlik, sersemlik, bulantı kusma, baş ağrısı, kas ağrısı gibi şikayetler görüldüğünde, serin yerde istirahat edilmeli ve tuz içeren sıvılar tüketilmelidir” denilen açıklamada, sıcak çarpması durumunda  hemen en yakın sağlık kuruluşuna baş vurulmasının önemine değinildi.

Açıklamada, bebeklerin, çocukların, engelli bireylerin ve hayvanların kapalı, park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiği de hatırlatıldı.

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