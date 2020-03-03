  • BIST 111.207
  • Altın 323,215
  • Dolar 6,0813
  • Euro 6,7957
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı

» »
Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı
Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.

Hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Yardım Hesabına Kooperatif Merkez Bankası ( 103040006213869) hesap Numarası ve CT53120000100000000000532596 UBAN Numarasından bağış yapılabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dönemin En Çok Tercih Edilen Cilt Uygulaması: Dolgu02 Mart 2020 Pazartesi 23:44
  • Muayene saatine dikkat! Tetkik ve tedavinizi etkiliyor02 Mart 2020 Pazartesi 23:18
  • İstanbul'da Özel bir hastanede cerrahlar ameliyat sırasında gözaltına alındı02 Mart 2020 Pazartesi 22:47
  • Corona virüs beş ülkeye daha sıçradı02 Mart 2020 Pazartesi 19:59
  • Tatar: Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz02 Mart 2020 Pazartesi 16:33
  • İran'da koronavirüsten üst düzey ilk ölüm02 Mart 2020 Pazartesi 13:55
  • Uzmanlardan "İnme, Genç Yaşlarda Görülmeye Başladı" Uyarısı02 Mart 2020 Pazartesi 13:53
  • Cezayir Ve Mısır'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları02 Mart 2020 Pazartesi 13:30
  • Kuzey Kore'de 20'den Fazla Şüpheli Ölümün Nedeninin Kovid-19 Olabileceği İddia Edildi02 Mart 2020 Pazartesi 12:25
  • Koronavirüs karantinasındaki gemide ölü sayısı 7'ye yükseldi02 Mart 2020 Pazartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti