  • BIST 99.861
  • Altın 260,309
  • Dolar 5,5542
  • Euro 6,1794
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü konusunda açıklama yaptı

» »
Sağlık Bakanlığı, son iki gün içerisinde hastanelere Batı Nil Virüsü şüphesi ile herhangi bir başvurunun yapılmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü konusunda açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, Batı Nil Virüsü teşhisi  ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören üç kişinin taburcu olduğu, yoğun bakımda tedavi altında bulunan diğer üç kişinin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ve bir hastanın bilincinin açık olduğu ve hastanın ailesi ile görüştürüldüğü belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına  ara vermeden devam ettiği kaydedildi. 

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde belediyelerle işbirliği içinde ilaçlama ekipleri ile çalışmalarını sürdürdüğü ve tüm gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği vurgulandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sezaryen doğum nedir? Riskleri nelerdir?02 Ağustos 2019 Cuma 20:30
  • Ağır cezalar geliyor02 Ağustos 2019 Cuma 20:11
  • İhtiyacı olanlar için: Tok tutan 8 besin02 Ağustos 2019 Cuma 19:35
  • Kahve tüketimi riski artırıyor! Miyom tehlikesi…02 Ağustos 2019 Cuma 18:30
  • Batı Nil Virüsü: "Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanlar arasında direkt irtibat"02 Ağustos 2019 Cuma 16:28
  • KKTC’deki Batı Nil virüsü vakası 8’e yükseldi02 Ağustos 2019 Cuma 12:16
  • Hindistan’da yedi yaşındaki çocuğun ağzından fazladan 526 diş çıkarıldı01 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
  • Saydam'ın organları dört kişiye hayat verecek01 Ağustos 2019 Perşembe 19:23
  • ABD'de sivrisinekler ölüm tehlikesi saçıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 19:00
  • Sivrisinek Sokması HIV Bulaştırır Mı?01 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti