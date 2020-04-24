Sağlık Bakanlığı Bebeklik Çağı Aşıları Hakkında Açıklama

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeni ile bakanlığımız aşı uygulamalarını bir süreliğine durdurmuştu. Ancak yapılan durum değerlendirmesi sonucuna en acil olan sıfır bir buçuk yaş aşılarının tekrar başlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu aşılar Sağlık Merkezleri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Gazimağosa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesinde yapılmaya başlanmıştır. Lefkoşa bölgesinde aşı yaptırmak isteyenlerin Trenyolu Polikliniğine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca kayıt yaptırarak ve aşı kartı doktora gösterilmek şartı ile aşı talebi olan ailelere aşılar, soğuk zincir kurallarına uygun olarak taşınmak üzere ücretsiz olarak verilecektir. Bu süreçte özellikle bir buçuk yaşına kadar yapılması gereken aşılar yapılacak olup iki yaş ve üzeri aşılar yoğunluk yaşanmaması ve hastalarımızı riske atmamak için bir süre daha beklenecektir.

Aşılar yapılırken bebeklerin salonda bekletilmeyip içeriye tek tek alınmaları ve dışarda da yığılma olmayacak şekilde düzenleme yapılabilmesi için aşı yaptırmak isteyenlerin ilgili Hastane/ Sağlık Merkezinden önceden randevu almaları gerekmektedir. Söz konusu sağlık birimlerinin telefonları aşağıda belirtilmektedir. Yığılmaları önlemek ve bebeklerin güvenli bir ortamda aşı olabilmeleri için her gün sınırlı sayıda randevu verilecek olup, bu konuda gerekli hassasiyetin ve anlayışın gösterilmesi önemle rica olunur.

Girne Dr.Akçiçek Hastanesi Tel. : 8160416

Gazimağusa Devlet Hastanesi Tel. : 3664400

Cengiz Topel Hastanesi Tel. : 7237514-7236351

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Tel. : 2282590

Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi Tel. : 3712319

Değirmenlik Sağlık Merkezi Tel. : 2323464

Çamlıbel Sağlık Merkezi Tel. : 7213994

Yenierenköy Sağlık Merkezi Tel. : 3744333

Esentepe Sağlık Merkezi Tel. : 8236352

Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi Tel. : 3766004

Geçitkale Sağlık Merkezi Tel. : 3733356

Lapta Sağlık Merkezi Tel. : 8218322

Akdoğan Sağlık Merkezi Tel. : 3777341

Havva Y.Kurteli Mehmetcik Sağlık Mer. Tel. : 3755076

Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merekzi Tel. : 3722184

Güzelyurt Sağlık Merkezi Tel. : 7142125