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Sağlık Bakanlığı: Belgelerde ıslak imzaya gerek yok, SMS mesajlar ise kabul edilmeyecek

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Sınır kapılarından geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi zorunludur.
Sağlık Bakanlığı: Belgelerde ıslak imzaya gerek yok, SMS mesajlar ise kabul edilmeyecek

Sınır kapılarından geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi zorunludur.

Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmeyecektir.

Sınır kapılarında gösterilecek pcr test sonuçlarına ait belgeler Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi online bildirim bölümünden veya https://covid-19.gov.ct.tr/ adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dokümanı pdf olarak alınabilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

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