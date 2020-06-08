  • BIST 109.637
  • Altın 369,342
  • Dolar 6,7879
  • Euro 7,6751
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Sağlık Bakanlığı: Bilim Kurulu Toplantısı’nda Geçişlerin 1 Temmuz’dan Önce Başlamasına Yönelik Bir Görüş Verilmedi

» »
Sağlık Bakanlığı: Bilim Kurulu Toplantısı’nda Geçişlerin 1 Temmuz’dan Önce Başlamasına Yönelik Bir Görüş Verilmedi
Sağlık Bakanlığı: Bilim Kurulu Toplantısı’nda Geçişlerin 1 Temmuz’dan Önce Başlamasına Yönelik Bir Görüş Verilmedi

Sağlık Bakanlığı'nda Covid-19 ile ilgili oluşturulan bilim kurulu ile   toplantı gerçekleştirildi .

Bugün yapılan Sağlık Bakanlığı  Bilim Kurulu toplantısında, Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta geçişler  ve karantina uygulamaları görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, basında iddia edildiği gibi, toplantıda 1 Temmuz öncesinde işçilerin Güney Kıbrıs’a geçip karantinasız dönüş yapmaları yönünde bir görüş verilmediği kaydedildi.

Türkiye'den gelenlere uygulanan karantina uygulamasının devamı, Güney'den karşılıklı geçişler konusunda sağlıkla ilgili geçişlerde halihazırda uygulanan kolaylıkların devamı ve işçiler konusunda başlanan uygulama görüşüldü.

Toplantıda serbest geçişler başlayıncaya kadar isteyen işçilerin Güney KIbrıs’a geçerek çalışabileceği ancak serbest geçişler başlayıncaya kadar KKTC’ye geçmeleri durumunda karantinaya alınacakları kaydedildi.

Ayrıca insani ihtiyaçlar açısından izin alınması kaydı ile  kolaylık sağlanabileceği konusunda Bakanlar Kurulu’na görüş bildirilmesi yönünde karara varıldı. Karşılıklı günlük geçişlerinse halen riskli olduğu bu nedenle serbest geçişler için henüz erken olduğu konuşuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:Girne'deki hastane 3-4 ay içinde tamamlanacak08 Haziran 2020 Pazartesi 17:18
  • Özersay :TC'nin o tarihteki durumuna bakılarak 1 Temmuz’da açılıp açılmayacağına karar verilecek08 Haziran 2020 Pazartesi 17:11
  • En çok şikayet 1500TL'ler üstüne...Ombudsman’ın gündeminde08 Haziran 2020 Pazartesi 16:45
  • Hurda araç kamyonla taşınırken ansızın alev aldı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:44
  • Toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere 'özel komite' kuruluyor08 Haziran 2020 Pazartesi 16:39
  • GKK Süheyla Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:36
  • HP Genel Başkanı Senin: “Söz Konusu Ülke Menfaatidir, Çok Seslilik Başarı Getirir”08 Haziran 2020 Pazartesi 16:35
  • Sıcak ve Nemli Hava geliyor08 Haziran 2020 Pazartesi 16:18
  • Kar-İş Eyleminde heyetlerin görüşmesi tamamlandı...Anlaşma sağlanamadı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:10
  • “Habitat Restorasyonu” Projesi İle Bir İlke İmza Atılıyor08 Haziran 2020 Pazartesi 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti