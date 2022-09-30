Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi çalışma saatleri

Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim Pazartesi gününden itibaren 1102 Covid-19 Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08.00- 23.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi randevu hattı olan 1101 ise hafta içi 08.00-17.00 , hafta sonları Cumartesi günleri 08.00-14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kamuoyuna duyurulur.” İfadelerine yer verildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.