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Sağlık Bakanlığı 'Çocukluk Çağı Aşı Kampanyası' devam ediyor

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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından ‘Çocukluk Çağı Aşı Kampanyası'nın devam ettiğini duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı 'Çocukluk Çağı Aşı Kampanyası' devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından ‘Çocukluk Çağı Aşı Kampanyası'nın devam ettiğini duyuruldu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çocukluk çağı aşısı eksik olan çocuklar için 15 Şubat tarihinde başlayan başvuru taleplerinin 15 Mart tarihinde sona ereceği dile getirildi.

Eksik aşısı olan çocukların aşılarının tamamlanması için 0 (392) 2274860- 2283016 numaralı hatların aranabileceği duyuruldu.

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