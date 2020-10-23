Sağlık Bakanlığı Covid-19 Eğitimlerine Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Eğitim Komitesi, Merkezi Cezaevi ve Kalkanlı Yaşam Evi çalışanlarına yönelik Covid-19 önlemleri konusunda eğitim verdi.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Covid-19 ile ilgili genel bilgiler, uygulanması gereken önlemler gibi konuların ele alındığı eğitimler, Uzman hemşire Mine Bahçeci gözetiminde, Yaşlı bakım evleri ile ilgili uzman hemşireler Nuray Ozkol, Selma Borataş, Merkezi Cezaevinde ise Uzman hemşireler Elif İlkhan Kılıç, Nazmiye Kızılkaya tarafından verildi.

Kurumlara yönelik eğitimler, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Eğitim Komitesi tarafından devam edecek.