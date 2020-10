Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını şubat ayında biliyordu, 24 hasta Mersin'de tedavi altındaydı

Uluslararası bir dergide yayınlanan çalışmada, şubat ayında Mersin’deki Tarsus Medical Park Hastanesi’ne yatan bazı kişilerde Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu hastalara belirli bir tedavi protokolünün uygulandığı anlatılıyor.

Geçen yılın sonunda Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede tüm dünyayı etkisine alan bir salgına dönüştü.

O dönem tüm komşularında ‘corona’ tespit edilen Türkiye’de neden hiç vaka açıklanmadığı sorgulanmış, bunun ülkenin etkin önleme sistemi sayesinde olduğu savunulmuştu. Türkiye’de ilk ‘corona’ hastası 11 Mart’ta açıklanmış, ilk can kaybı 18 Mart’ta kaydedilmişti.

Çalışmanın sonuçları 3 Haziran’da Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology’de (Toplum Tedavi Bilimi ve Klinik Farmakoloji Dergisi) yayınlandı.

Bulguları 16 Nisan günü derginin hakem heyetine sunuldu, 26 Nisan’da yayına hazırlanmak üzere kabul edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Şuayip Birinci’nin de dahil olduğu çalışma ekibinde Çukurova Üniversitesi’nden Muhammed Furkan Kanca ve Burak Ay, Tarsus Medical Park Hastanesi’nden Hüseyin Keskin ve bağımsız araştırmacı Oğuz Güvenmez de yer aldı.

30 ila 80 yaşlarında

‘Covid-19’la ilişkili zatürree tedavisinde lincocin ve azitro’nun etkinliğinin kıyaslanması: İleriye dönük bir çalışma’ (The comparison of the effectiveness of lincocin® and azitro® in the treatment of covid-19-associated pneumonia: A prospective study) başlıklı çalışma Adana Şehir Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay aldı.

Çalışmanın yönteminin anlatıldığı kısımda, şubat-mart arası Tarsus’taki hastaneye yatışı yapılan şüpheli hastalardan 30 ila 80 yaşlarında 24’ünün çalışmaya dahil edildiği belirtildi.

24 kişiden kaçının şubat kaçının mart ayında tespit edildiği açıklanmadı. Şubat-mart döneminde ülkede toplam kaç kişinin testi pozitif çıktığına dair bilgi verilmedi.

Beş kriter

Bu 24 kişinin belirlenmesinde beş kriter gözetildi.

Kriterler şöyle:

30-80 yaş grubunda olmak

Gerçek zamanlı PCR testinde SARS-CoV-2 taşıyıcısı olarak tespit edilmek

Akciğer tomografisindeki zatürree bulgusunun Covid-19’la uyumlu olması

Ventilatör desteğine ihtiyaç duymamak

Lincocin ve azitro dışında herhangi bir ilaç kullanmamak

Kriterlere göre, örneğin, testi pozitif çıkıp yüksek ateşi olanlar şayet akciğer tomografisinde zatürree tespit edilmediyse çalışmaya dahil edilmedi. Testi pozitif çıkıp belirti göstermeyenler elendi.

Belirtilerden üç gün sonra

Hastaların belirtilerin ortaya çıkmasından üç gün sonra tedaviye alındığı belirtildi.

Gebe hastalar ve bahsedilen iki ilaca alerjisi bulunanlar da çalışmaya dahil edilmedi.

Çalışmanın sonucunda lincocin adlı ilacın Covid-19 kaynaklı zatürree tedavisinde daha etkili olduğu, bahsedilen diğer ilaçla aradaki farkın altıncı günde belirginleştiği kaydedildi.

Hasta-vaka ayrımı

Sağlık Bakanlığı’nın salgına ilişkin verileri açıklarken 29 Temmuz sonrasında ‘hasta’ ve ‘vaka’ kavramları arasında yaptığı ayrım son dönemde tartışma konusu olmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uluslararası bir sağlık dergisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzasıyla yayımlanan çalışmada, Şubat ayında Covid-19 pozitif tanılı 24 hastanın Mersin'de tedavi altına alındığının yazdığını açıkladı. Emir, "Bakanlık, Türkiye'de ilk vakayı 11 Mart'ta açıklamıştı. Bu bir skandaldır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan önce Covid-19 tanılı hastaların varlığını bildiğini açıkladı. Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin Şubat ayında uluslararası bir dergide yayımlanan yazısında, Mersin'de Covid-19 tanılı 24 hastanın tedavi altına alındığını yazdığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının 11 Mart'ta görüldüğünü açıkladığını anımsatan Emir, BirGün'e şunları söyledi:

"Bakan Yardımcısı Birinci'nin yayımlanan bu çalışmasından Mersin'de Şubat ve Mart ayları arasında zatürree belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye Covid-19 pozitif tanısı konulduğunu anlıyoruz. Bu bir skandaldır. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve bu çalışma için, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alındığını da görüyoruz.

Sağlık Bakanı Koca ve Bakan Yardımcısı Birinci'nin birbirini yalanladığı bir durum ile karşı karşıyayız. Eğer Birinci, bu vakalar olmadığı halde varmış gibi uluslararası bir yayın yapmışsa bu hem bilimsel bir suçtur hem de ayrı bir skandaldır. Bu hareket, Bakan Koca'nın altını oymaya dönük de bir girişimdir, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'ndaki çürümüşlüğü de açıkça ortaya koymaktadır."

Bir dakika görevinde durmamalı

Emir, "Bakan Koca'nın Mart ayına gelene kadar sadece Mersin'de 24 Covid pozitif vakası olduğunu bile bile 11 Mart'ta 'ilk vakayı bulduk' demiş olmasını düşünmek dahi istemiyoruz" dedi.

"Devletin beceriksizlerin elinde savrulduğunu" söyleyen Emir, "İktidar, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir. Bakan Koca'nın bir an evvel açıklama yapmasını bekliyoruz. En azından bildirim yalanlanacaksa yalanlansın, aksi takdirde Sağlık Bakan Yardımcısı bir dakika bile görevde kalmamalıdır" diye konuştu.