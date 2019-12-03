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Sağlık Bakanlığı cuma günü Trenyolu Polikliniği’nde engellilere ağız ve diş sağlığı hizmeti verileceğini açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı cuma günü Trenyolu Polikliniği’nde engellilere ağız ve diş sağlığı hizmeti verileceğini açıkladı

Sağlık Bakanlığından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan açıklamada, “Doğuştan olunabileceği gibi kaza, hastalık, vb. gibi olaylarda oluşabilecek bir durum olduğundan hepimizin birer engelli adayı olduğu unutulmamalıdır. Engelli olmak tercih değil bir sonuçtur” denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Engelli bireylerin toplumun her alanında hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yer alabilmesi bizim için en önemli değerlerden biridir. Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekmektedir.     
Sağlık Bakanlığı olarak engelli bireylerimizi topluma kazandırmak,  sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması adına adımlar atmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 
Gün dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğiyle Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalarımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir.”

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