  • BIST 9907.38
  • Altın 2617.499
  • Dolar 33.4861
  • Euro 36.6037
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASekiz günlüğüne uzaya giden iki astronot mahsur kaldı

Sağlık Bakanlığı: Deniz suyu analiz sonuçları temizdir

» »
Sağlık Bakanlığı, deniz suyu analiz sonuçlarının temiz olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı: Deniz suyu analiz sonuçları temizdir

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Devlet Laboratuvarında deniz suyu analizleri yapılmaktadır.

Gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda Temmuz ayında çıkan analiz sonuçları yanlış yorumlanmış olup, açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Ada genelinde yapılan deniz suyu analiz sonuçları temizdir.

Avrupa Birliği 2006/7/Ec sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi kıyı suları ve geçiş suları için mikrobiyolojik kriterler doğrultusunda değerlendirilen temmuz ayı analiz sonuçları temiz çıktığı görülmektedir.Bu sonuçlar her ay bakanlığımızın sitesinde (https://saglik.gov.ct.tr) halkımız ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.Ağustos ayı numune alma süreci devam etmekte olup, sonuçlar çıktıkça resmi sitemizde paylaşılacaktır."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şampiyon Meleklerimizin anısına yaptırılan iki çeşme törenle açıldı10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:24
  • Eylemler nedeniyle bazı kapılarda geçişler duracak...10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:23
  • Hafta sonu geçiş noktalarında eylem var!09 Ağustos 2024 Cuma 19:53
  • Alkollü araç kullanana 1 Yıl hapis cezası geliyor09 Ağustos 2024 Cuma 18:03
  • Üstel: Sanayicimizi ayakta tutacağız09 Ağustos 2024 Cuma 16:45
  • Özersay: Uluslararası Olimpiyat Komitesi nezdinden girişim yapılmalı09 Ağustos 2024 Cuma 16:43
  • Meclis Başkanı Töre Macaristan’da…09 Ağustos 2024 Cuma 16:22
  • Azerbaycan’dan eğitimciler DAÜ’deydi09 Ağustos 2024 Cuma 16:21
  • Öğretmenlik sınavları 2 bin 280 adayın katılımıyla yapılıyor09 Ağustos 2024 Cuma 16:20
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile KTEV arasında ikinci burs protokolü imzalandı09 Ağustos 2024 Cuma 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti