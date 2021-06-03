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Sağlık Bakanlığı: Dipkarpaz Sağlık Merkezi'nde 112 acil hizmeti 24 saate çıkarıldı

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Dipkarpaz Sağlık Merkezi'nde 112 acil hizmetinin 24 saate çıkarıldığı, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren bölgedeki acil vakalara ambulansın anında hizmet verebileceği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı: Dipkarpaz Sağlık Merkezi'nde 112 acil hizmeti 24 saate çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık merkezlerinin daha verimli hizmet verilebilmesine yönelik iyileştirilme çalışmaları çerçevesinde denetimler aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ve bakanlık yetkilileri Dipkarpaz Sağlık Merkezini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Oygar, bölgede Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve Dipkarpaz halkının daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi yönünde bakanlık olarak çalışmaların  sürdürülmekte olduğunu belirtti.

Uzun süredir çözümü beklenilen 112 acil hizmetinin 24 saate çıkarıldığını belirten Oygar, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren bölgedeki acil vakalara ambulansın anında hizmet verebileceğini kaydetti.

Yine uzun zamandır merkezde hemşire eksikliğinin bulunduğunu belirten Oygar, 3 hemşirenin merkezde görevlendirildiğini açıkladı.

Oygar, yaklaşık bir ay önce nakil işlemlerinin başlatıldığını, tüzük gereği işlemlerin devam ettiğini ancak sürecin daha hızlı ilerlemesi için nakil için başvuran 3 hemşirenin Dipkarpaz Sağlık Merkezi'ne görevlendirildiğini söyledi.

Oygar'a ziyaretinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit eşlik etti. 

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