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Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararları açıklandı! İşte kararlar...

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Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusundaki ek tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararları açıklandı! İşte kararlar...

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda  Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi.

İşte o kararlar:

1 Kasım 2020   tarihine kadar alınan karantina kararlarının  16 Kasım  2020 saat 23.59 tarihine kadar uzatılmasına

2. Sinema , tiyatro, panayır, doğum günü festival etkinliklerin açılma kararının 16 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine

3. Boks, güreş, yakın dövüş ve kempo spor dallarının açılma kararının 16 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine

4. Club ve diskoların  16 Kasım 2020 tarihine kadar açılmamasına

5. Hava ve Denizyolu ile KKTC’ye girişlerde uygulanmakta olan kararların 16.11.2020 saat 23.59’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

6. KKTC’ye 3  gün ve daha kısa süreli gelişler ile ilgili ek seferlerin, Havayolu ve Denizyolu Şirketleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin almak kaydı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 
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