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Sağlık Bakanlığı, Eliza yöntemiyle Covid 19 Antikor testlerinin laboratuvarlarda yapılmasına izin verdi

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Sağlık Bakanlığı, Eliza yöntemiyle Covid 19 antikor testlerinin, doktor talebi olması kaydıyla, tüm yetkili laboratuvarlarda yapılmasına izin verdi.
Sağlık Bakanlığı, Eliza yöntemiyle Covid 19 Antikor testlerinin laboratuvarlarda yapılmasına izin verdi

Sağlık Bakanlığı, Eliza yöntemiyle Covid 19 antikor testlerinin, doktor talebi olması kaydıyla, tüm yetkili laboratuvarlarda yapılmasına izin verdi.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Covid 19 Eliza yöntemi ile ImG ve IgG bakılması için doktor talebi olması kaydıyla tüm yetkili laboratuvarlarda bu testlerin yapılması için izin verilmiştir. Test kitlerini ithal edecek medikal şirketleri ve ecza depoları tarafından her testten 100 adet Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz deneme amaçlı verilmesi ve yapılacak test sonuçlarına göre ithalatına izin verilmesi uygun görülmüştür”

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