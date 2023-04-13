Sağlık Bakanlığı, Erken Tanı Merkezi’nin randevu hattını duyurdu

Erken Tanı Merkezi için “0392 223 5645” numaralı telefondan randevu alınabileceği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erken Tanı Merkezi'nde kayıtlı olup, taramalarını dışarıda yapan kişiler veya Erken Tanı Merkezi'nde kayıtlı olmayan kişiler "0392 223 5645" numaralı telefona kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra rapor sonuçlarını "0539 118 07 26" numaralı WhatsApp hattına gönderebilecekler.
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