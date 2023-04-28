Sağlık Bakanlığı gelen ilaçları açıkladı

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçların geldiğini açıkladı...
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar gelmiştir.
İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir.
|1
|Apo-alpraz 0,5mg tb
|PSİKOLEPTİKLER
|2
|Baclofen 10mg tb
|SANTRAL ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
|3
|Enapril 10mg tb
|KALP DAMAR SİSTEMİ
|4
|Enapril 20mg tb
|KALP DAMAR SİSTEMİ
|5
|IG Vena 10g/200ml IV
|İMMÜNOGLOBÜLİNLER
|6
|Lasix 20 mg/2mL 5ampül
|DİÜRETİKLER
|7
|Magestrol 160mg
|ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
|8
|Nifedipine 10mg
|KALP DAMAR SİSTEMİ
|9
|Nitrofurantoin 50mg
|SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
|10
|Ocrevus 300mg/10mL flk
|İMMÜNOSÜPRESANLAR
|11
|Omeprol 20mg kapsül
|PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
|12
|Primidone 250mg
|ANTİEPİLEPTİKLER
|13
|Revlimid 10mg kapsül
|İMMÜNOSÜPRESANLAR
|14
|Revlimid 25mg kapsül
|İMMÜNOSÜPRESANLAR
|15
|Trihexyphenidyl 2mg
|PARKİNSON İLAÇLARI
|16
|Trihexyphenidyl 5mg
|PARKİNSON İLAÇLARI
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