  • BIST 4.759,21
  • Altın 1239.89
  • Dolar 19.4506
  • Euro 21.3891
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATürkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Sağlık Bakanlığı gelen ilaçları açıkladı

» »
Sağlık Bakanlığı gelen ilaçları açıkladı
Sağlık Bakanlığı gelen ilaçları açıkladı

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçların geldiğini açıkladı...

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar gelmiştir.

İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir. 

1Apo-alpraz 0,5mg tb PSİKOLEPTİKLER
2Baclofen 10mg tb SANTRAL ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
3Enapril 10mg tb KALP DAMAR SİSTEMİ
4Enapril 20mg tb KALP DAMAR SİSTEMİ
5IG Vena 10g/200ml IVİMMÜNOGLOBÜLİNLER
6Lasix 20 mg/2mL 5ampülDİÜRETİKLER
7Magestrol 160mg ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
8Nifedipine 10mg KALP DAMAR SİSTEMİ
9Nitrofurantoin 50mg SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
10Ocrevus 300mg/10mL flkİMMÜNOSÜPRESANLAR
11Omeprol 20mg  kapsül PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
12Primidone 250mg ANTİEPİLEPTİKLER
13Revlimid 10mg kapsül İMMÜNOSÜPRESANLAR
14Revlimid 25mg kapsül İMMÜNOSÜPRESANLAR
15Trihexyphenidyl 2mgPARKİNSON İLAÇLARI 
16Trihexyphenidyl 5mgPARKİNSON İLAÇLARI 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesajınız var... 28 Nisan 2023 Cuma28 Nisan 2023 Cuma 08:34
  • Lefkoşa'da kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı28 Nisan 2023 Cuma 07:52
  • Tüp gaza indirim Resmi Gazete’de yayımlandı27 Nisan 2023 Perşembe 22:28
  • Ebru Törehan, UBP ile yollarını ayırdı27 Nisan 2023 Perşembe 22:23
  • Görevden alma ve atamalar sürüyor! İşte yeni atamalar!27 Nisan 2023 Perşembe 22:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Türk ulusunun kopmaz bir parçasıyız27 Nisan 2023 Perşembe 21:13
  • Amcaoğlu: Eşel Mobil Sistemi 3 ya da 4 aylık dönemlerde uygulanmalı27 Nisan 2023 Perşembe 20:56
  • 2021 yılında 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası27 Nisan 2023 Perşembe 20:47
  • Meclis Başkanı Töre: Togg’u çok beğendim27 Nisan 2023 Perşembe 20:44
  • Lefkoşa-Çağlayan’da kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı27 Nisan 2023 Perşembe 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti