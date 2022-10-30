Sağlık Bakanlığı: Girne Hastanesi İhalesi’nin iptal edilmesiyle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor

Sağlık Bakanlığı, Girne Hastanesi İhalesi’nin iptal edilmesiyle ilgili herhangi bir kararın bulunmadığını bildirerek, “Söz konusu itiraz rekabet kurulu tarafından değerlendirme süreci içerisindedir” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Girne Hastanesi İhalesi’nin iptal edildiğine dair basında çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Girne Hastanesi İhalesi ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu’nda (MİK) yapılan itirazın henüz sonuçlanmadı, ihalenin iptal edilmesiyle ilgili herhangi bir kararın bulunmadığı belirtildi

Açıklamanın devamında ise, “Söz konusu itiraz rekabet kurulu tarafından değerlendirme süreci içerisindedir” ifadelerine yer verildi.